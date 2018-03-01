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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 389.9 milyon dolar arttı

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 389

01 Mart 2018 20:37

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 389.9 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, 23 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 241 milyon dolar, hisse portföyü de aynı dönemde net 148.9 milyon dolar arttı.
Bu dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 53.56 milyar dolardan 53.62 milyar dolara yükselirken, DİBS stoku da 32.24 milyar dolardan 32.08 milyar dolara geriledi.

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