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Ekonomi

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 270 milyon dolar arttı

İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Yurt dışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, 24 Kasım ile biten haftada toplam 270 milyon dolar arttı

30 Kasım 2017 21:17

İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Yurt dışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, 24 Kasım ile biten haftada toplam 270 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre yurtdışında yerleşiklerin geçen hafta, bir önceki haftaya göre;
- DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 87.4 milyon dolar,
- hisse senedi portföyü de net 182.6 milyon dolar arttı.
Aynı verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin 24 Kasım itibarıyla,
- DİBS stoku 29.67 milyar dolardan 28.97 milyar dolara
- hisse senedi stoku 47.26 milyar dolardan 46.11 milyar dolara geriledi.

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