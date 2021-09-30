Yabancı yatırımcılar, tahvilde son 6 ayın en sert satışını gerçekleştirdi

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta 35,8 milyon dolar hisse alırken sürpriz faiz indiriminin etkisiyle tahvilde 415 milyon dolar ile son 6 ayın en sert satışına imza attı.

Dünya gazetesinin haberine göre yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 24 Eylül haftasında 35,8 milyon dolar hisse senetleri alımı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, politika faizinde 100 baz puan indirime girilen haftada devlet tahvilinde son altı ayın en büyük çıkışı yaşandı.

DİBS (Kesin Alım) satımları 415,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı 0,1 milyon dolar oldu.

Tahvil piyasasından en büyük yabancı satışı son olarak geçen Mart ayındaki TCMB başkan değişikliği haftasında gerçekleşmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 21 milyar 820,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.