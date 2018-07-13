"Yabancı yatırımcılar 'Berat Albayrak kim' diye sordular, 'Erdoğan'ın damadı' cevabını alınca noktayı koydular"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesini açıkladığı günden beri piyasaların kaynadığını söyledi. "Yabancılar ekonominin başındaki 'Berat Albayrak kim?' diye sordular, 'Erdoğan'ın damadı' cevabını alınca noktayı koydular" diyen Muratoğlu "Hele yazılan raporlar arkanıza bakmadan Türkiye'den kaçın tadındalar" ifadesini kullandı.

Muraoğlu'nun "Damat ekonomiyi nasıl toparlayacak?" başlığıyla (13 Temmuz 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kabine açıklandığından beri piyasalar kaynıyor. Özellikle yabancılar ekonominin başındaki “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdoğan'ın damadı” cevabını alınca noktayı koydular. Hele yazılan raporlar… “Arkanıza bakmadan Türkiye'den kaçın”tadındalar.

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Raporlara yansıyan cümleler oldukça karamsar. Raydan çıkmış bir enflasyon, Hazine'nin rekor faizler ödediği yüklü temmuz borçlanması, her geçen gün artan risk primi ve Erdoğan'ın para politikasında aktif rol oynayacağını gösteren emareler…

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Başkan Erdoğan piyasalara güven vermek adına damadı, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için; “Bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” demecini verdi. Derleyip toplamasını beklemeden yabancı yatırımcılar pılını pırtını toplayıp kapıya yöneldi.

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Peki, kim bu hale getirdi ki Berat seri olarak derleyip toplayacak? Enkaz mı devraldı? Enkazı kimden devraldı? Kim ne ara ekonomiyi dağıttı? Hani coşmuş bir ekonomimiz vardı! Madem ekonomide bu kadar iyiydi, kendisi neden daha önce Enerji Bakanlığı'nda harcanıp gitti?

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Erdoğan devam etti; “Bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Dolar ve faizin de düştüğünü göreceğiz!” dedi. Kafamıza düşmese bari! Sahi “bu kadar emin konuşunca” oluyor mu?

Daha önce de “Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” demişti. O günden sonra hiç aşağı inmedi. Yükseldikçe yükseldi! Artık o bir Başkan… Koskoca Başkan “düşecek” dediyse, düşer elbette… Yoksa böylesi bir demeç verip kendisini küçük düşürmeyecek herhalde!

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Dikkat ederseniz ortada plan yok, program yok! Umut, strateji değildir. En fazla suni olarak bir süre baskılarsın.

Üç vakte kadar para gelecek, kısmetimiz taşacak, hanemize ay doğacak, yüreğimiz kabaracak, bizde göz var nazar bozulacak deyip bir süre oyalarsın. İyi de batan şirketlere nasıl engel olacaksın?

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Ellerindeki medya gücü ile hiçbir şey yokmuş gibi gösterip dolar 10 lira olsa, faizler 30'ları bulsa, bunlar dış mihrakların oyunu derler sıyrılıp giderler! Berat ekonomiyi batırsa ne fark eder?

Millet fakirleşerek ülkeyi kurtardığını sanıyor nasıl olsa… Adamlar bize yüz milyarlarca dolar borç vermişler, şimdi bizi batırmaya çalışacaklar sonra da paralarını alamayacaklar! Salak mı bunlar?