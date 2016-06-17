Yabancı yatırımcı vergi dairesine gitmeden tek imzayla şirket sahibi olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni teşvik paketinin ayrıntılarını açıkladı. Ağbal "amaçlarının nitelikli sermaye ve nitelikli işgücünü Türkiye’ye çekmek olduğunu" belirterek, "vatandaşlık ve ikamet izni verilecek yabancının da alacağı konutta bir alt değer sınırı olacağını" söyledi. Ayrıca, yeni sistemde bankaya, notere, vergi dairesine gitmeden tek noktada ticaret sicil memurluğunda şirket kurulabilecek.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal, şirket kuruluşuna yeni teşvik paketiyle kolaylık getirdiklerini belirterek, ticaret sicil müdürlüklerinde şirket kurulabileceğini söyledi. Yeni düzenlemelerle bir hafta süren şirket kuruluşunun 2-2.5 güne düşeceğini belirten Ağbal, şirket kuruluşu maliyetinin de yaklaşık 1000 liradan 300 liraya düşeceğini bildirdi. Amaçlarının nitelikli sermaye ve nitelikli işgücünü Türkiye’ye çekmek olduğunu dile getiren Ağbal, Turkuvaz kartın örneğin Gürcü bir çocuk bakıcısına verilmeyeceğini kaydetti.

Alt değer sınırı

Vatandaşlık, ikametgah izni verilecek yabancının alacağı konutta da belli bir alt sınır olacağını, örneğin 90 bin liraya alınan bir evin bu konuda geçerli olmayacağını söyleyen Ağbal, Körfez ülkelerinden, Avrupa’dan, Türk Cumhuriyetlerinden, Kuzey ülkelerinden çok sayıda kişinin Türkiye’de ev sahibi olmak istediğini anlattı.

Ağbal, “Konut turizmi. Böyle bir piyasa var. Gittikçe de büyüyor. İspanya milyarlarcadolar kazandı. Ama vatandaşlık hakkı sunmazsan ev almanın anlamı yok” dedi.

İşte Ağbal’ın teşvikin ayrıntılarına ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

* Yeni sistemde bankaya, notere, vergi dairesine gitmeden tek noktada ticaret sicil memurluğunda şirket kurulabilecek.

* Bütün şirket kuruluşuna ilişkin vergi mükellefiyeti belgeleri elektronik ortamda ticaret sicil memurluğundan alınacak

* Maliye harçtan vazgeçti, TOBB da oda hizmet bedellerini yüzde 50 aşağıya çekti.

* Tahkim yargılamasında alınan nisbi harç kaldırıldı.

* Finansal kiralama konusu malların finansal kiralama şirketlerince teminine ilişkin tapu hariç tüm harçları kaldırıldı.

* Vergi idaresi uluslararası şirketle ileriye dönük anlaşma yapıyordu. Bu anlaşmalar 3 yıllıktı, 5 yıla çıkartılıyor.

* Patente dayalı üretimde kazanç istisnası vardı. Ancak istisna denetim raporuna bağlıydı. Denetim raporu şartı kaldırılıyor.

* Finans kurumları arasında farklı finansal enstrümanlar vergi kanunları karşısında aynı duruma getirilecek.

* Sat-kirala-geri al kurumlar vergisi ve KDV’den istisna olacak.

* Tüketici hakem heyetleri bankaların zamanında kullandırdıkları kredilere ilişkin masraf iadesi kararı veriyorlar. Ödenen BSMV’ler bankalara iade edilecek.

* Uluslararası şirketler, bölgesel yönetim merkezini Türkiye’de kurarlarsa kurumlar vergisi alınmayacak.

* Bölgesel yönetim merkezinde çalışan personelin yurtdışından gönderilen ücretleri de vergiden istisna olacak.

* Ürün testi hizmetleri, sertifikasyon hizmetleri, veri işleme ve veri analizi ile meslekieğitim alanlarında yurtdışına hizmet veren şirketlerden de elde edilen kazancının vergi alınmayacak.

* Bir işletme tüm faaliyetinin yüzde 85’inin yurtdışından hizmet getirerek müşteri getirip sunuyorsa çalıştırdığı personelden gelir vergisi alınmayacak.

Damga Vergisi nelerden kalkıyor?

* Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda yatırım malı alımında makine teçhizat alımından.

* Fabrikaların imal ve inşasında, yatırım dönemindeki gayrı maddi hakların kiralanmasında, satın alınmasında, danışmanlık ve teknik müşavirlikten.

*Yurtdışında tanıtım, pazarlama, fuarlara katılım sözleşmelerinde, denizcilik sektörüne yönelik deniz araçlarının inşası, yenilenmesi, dönüşümünde, sermaye şirketlerinin pay devirlerinden.

* Finansman ve faktoring şirketlerinin kredi ve sözleşme gelirlerinden.* Faktoring şirketi bir işlemi başka bir şirkete devretmesinden.

Kayıp 500 milyon lira

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sözleşme üzerinden alınan toplam damga vergisinin 2.4 milyar lira olduğunu belirterek, yeni düzenlemelerden sonra ortaya çıkacak maliyetin (kaybın) yaklaşık 500 milyon lira olacağını söyledi. Bakan Ağbal, “Damga vergisinden kayıp olacak ama başka vergilerden, kurumlar vergisinden, KDV’den kazanacağız” dedi.