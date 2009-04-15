Yabancı yatırım % 18.6 azaldı

Doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 azalarak 1 milyar 480 milyon dolara indi.



Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım verilerine göre, ocak ayında 808 milyon dolar toplam net uluslararası doğrudan yatırım girişi olurken, bu miktar şubat ayında 204 milyon dolara geriledi.



Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde toplam net 1 milyar 818 milyon dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım girişi olmuştu. Türkiye'ye bu yılın Ocak-Şubat döneminde, uluslararası doğrudan net sermaye girişi 1 milyar 12 milyon dolar oldu.



Söz konusu dönemde, net gayrimenkul yatırımları ise 400 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Uluslararası doğrudan sermaye girişleri ise geçen yılın ilk iki ayında 1 milyar 300 milyon dolar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,9 oranında gerileyerek 1 milyar 80 milyon dolar oldu.

Net gayrimenkul yatırımlarında da söz konusu dönemde yüzde 22,8 oranında gerileme kaydedildi. Bu kalem geçen yılın iki ayında 518 milyon dolar düzeyinde iken, bu yıl aynı dönemde 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Bu yılın söz konusu döneminde kaydedilen 1 milyar 480 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişinin 113 milyon doları imalat sanayinden, 88 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetlerinden, 31 milyon doları da gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetlerinden kaynaklandı.

Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise 2008 yılı Ocak-Şubat döneminde, yatırım girişinin yüzde 92,9'unun AB ülkelerinden geldiği görülüyor.

2009 yılı Ocak-Şubat döneminde 417 adet uluslararası sermayeli şirket kuruldu. Aynı dönemde kurulan 417 adet uluslararası sermayeli şirketin, 209 adedi AB ülkeleri, 79 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 71 adedi ise diğer Avrupa ülkeleri ortaklı şirketlerden oluştu.



Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirketler



2009 yılı şubat ayı sonu itibariyle 17 bin 484 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 4 bin 12 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Türkiye'de faaliyette bulunan toplam uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 21 bin 496.

Bu şirketler başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde yer alıyorlar. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde tekstil ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile gıda ürünleri içecek imalatı izliyor.



21 bin 496 uluslararası sermayeli firmanın ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 11 bin 835 adet ile birinci sırada yer aldığı görülüyor. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 3 bin 680 adet firmayla birinci sırayı alırken, onu 2 bin 55 firmayla İngiltere, bin 686 firmayla Hollanda izliyor.



Yatırım teşvik belgeleri



Öte yandan, 2009'un Şubat ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 8 adet proje kapsamında, yaklaşık 466,6 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü.



Böylece 2009 yılının ilk iki aylık döneminde belgelendirilen yatırım projesi sayısı 25 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 2,4 milyar dolara ulaştı.



Söz konusu yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 48,8'i uluslararası ortaklar tarafından karşılanacak.



