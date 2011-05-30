Yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul'da İmam Hatip Lisesi açıldı

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Yabancı uyruklular için İHL'lere başvuru başladı

Başvuru kriterleri neler?

MEB ile Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) 2006 yılından itibaren başlatılan projeyle seçilen pek çok yabancı uyruklu öğrenci, İmam Hatip Liseleri'nde eğitim görme imkanı yakaladı.Projeyle, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da yaşayan soydaşların, İslam ülkeleri ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerin din görevlisi ihtiyaçlarının karşılanması, bu ülkeler ile Türkiye arasında sağlam, kalıcı bir diyaloğun ve dostluk köprüsünün oluşturulması amaçlanıyor.Proje kapsamında belli şartları taşıyan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe bilenler İmam Hatip Liseleri'nde eğitim görebiliyor. Türkçe bilmeyenler ise 6 aylık bir hazırlık eğitiminin ardından Kayseri Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4 yıl süreyle eğitim görüyor.Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu seneden itibaren yatılı olarak yeni bir İmam Hatip Lisesi daha Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu öğrencilere hizmet verecek. Yabancı uyruklu bu öğrenciler, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de devlet parasız yatılı statüsünde 4 yıl süreyle öğrenim görebilecek.Türkiye'de imam hatip eğitimi görmek isteyen öğrenciler için başvuru süresi başladı. Başvurular Temmuz veya Ağustos sonuna kadar yapılabilecek.Bu yıl, 71 ülkeden İmam Hatip Liseleri'nde eğitim görmek için talep geldi. Yabancı uyruklu öğrenciler için okullarda bu yıl 250 kontenjan ayrıldı. Bunun 150'si İstanbul'daki okul, 75'i ise Kayseri'deki okul için paylaştırılacak. Başvurular büyükelçiliklere veya ateşeliklere yapılabiliyor.Aralarında Nijerya, Gana, Kamerun, Togo, Ekvator, Çad, Gabon, Senegal, Mali, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya'nın bulunduğu pek çok ülkeden öğrenci Türkiye'de okumak için başvuruda bulunuyor.Türkiye'de eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin gidiş-geliş ve bursları Türkiye Diyanet Vakfı'nca karşılanırken, eğitim hizmeti ise MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce sağlanıyor.Yetkililer, başvuruların projenin başladığı 2006 yılından itibaren bugüne kadar yüzde 500 oranında arttığını ve giderek de artma eğiliminde olacağını belirtti. Öğrencilerin büyük kısmının Türkiye'de sorun yaşamadığı, seçilerek gelen öğrenciler oldukları için başarı düzeylerinin yüksek olduğu ifade edildi.Ayrıca, bu okullardan mezun olup, not ortalaması 100 üzerinden 70 ve üstü olan yabancı uyruklu öğrenciler, ilahiyat fakültelerine yerleştiriliyor.Şu anda Türkiye'de İmam Hatip Liseleri'nde, üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplam bin 360 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.Proje kapsamında İmam Hatip Liseleri'nde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde aranan kriterler şöyle:-Türkiye'deki ilköğretim okulunun 8. sınıf seviyesine denk bir eğitim-öğretim kurumunu en az iyi derece ile bitirmiş olmak,-İlköğretimden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak,-Erkek olmak,-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almamış olmak,-Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış olmak,-Bedence ve ruhça sağlam sıhhatli olup, Türkiye'de eğitim görmeye engel herhangi bir hali bulunmamak.