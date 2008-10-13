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Yaşam

Yabancı uyruklu kaçaklardan isyan

Türkiye'de kaçak konumunda oldukları için polisce yakalanarak Kumkapı'daki misafirhanede tutulan yabancı uyruklular olay çıkardı

13 Ekim 2008 03:00

Türkiye'de kaçak konumunda oldukları için polisce yakalanarak Kumkapı'daki misafirhanede tutulan yabancı uyruklular olay çıkardı. 
İdari işlemler için İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Kumkapı'daki 4 katlı misafirhanesinde tutulan ve aralarında Afganistan, Pakistan, Burma, Azerbaycan ve Sri Lanka gibi değişik ülkelerin vatandaşlarının bulunduğu kişilerden bazıları, sabah saatlerinden itibaren demir parmaklıklı pencerelerden süpürge ile plastik yemek tabaklarını dışarı
fırlattı.
Battaniye de yakarak dışarı atan yabancı uyruklular, bir yıl gibi değişik sürelerde burada olduklarından yakındılar. Bu kişiler, kağıt ve plastik yemek tabaklarının üzerine Türkçe ve İngilizce notlar yazarak dışarıdaki gazetecilere attı.
Kendilerine tepki gösteren çevredeki vatandaşlarla da tartışarak dışarıya su atan yabancı uyruklular, bir süre sonra sakinleşti. Durumun normale dönmesinin ardından bu kişilerin dışarı attıkları malzemeler, temizlik görevlilerince toplandı. 

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