Yabancı üniversiteler Türkiye'de fakülte kurabilecek

Yeni YÖK Kanunu’nun taslak metni görüşleri alınmak üzere üniversite rektörlerine gönderildi. Taslağa göre; yabancı üniversiteler Türkiye’de fakülte, enstitü ve yüksekokul açabilecek.



Yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’nun detayları belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Üniversitelerarası Kurul’da tartışılan yeni YÖK Kanunu taslağı, önceki gün görüşlerini almak üzere üniversite rektörlerine gönderildi.

Milliyet'in haberine göre, taslakta, yükseköğretim kurumlarının yeni yapıları, işlevleri, yönetim biçimleri ve YÖK’ün yeni dönem görevlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

Taslakta öne çıkan bazı değişiklikler özetle şöyle:



Üniversiteler 3'e ayrılacak



Üniversiteler, finansman ve işleyiş açısından “devlet”, “vakıf” ve “özel” yükseköğretim kurumları olarak kategorilere ayrıldı. Buna göre Türkiye’de ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra özel üniversiteler de kurulacak. Üniversiteler, yönetim açısından da “kurumsallaşmış” ve “kurumsallaşmakta olan” üniversiteler olarak 2 temel grupta toplandı.



YÖK’e yeni isim verilecek



YÖK’ün adı “Türkiye Yükseköğretim Kurulu” olacak.

YÖK, “Genel Kurul”, “Yürütme Kurulu” ve “Başkanlık”tan oluşacak.

20-21 üyeden oluşacak Genel Kurul 2 alternatifle seçilecek. Ya Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, TBMM ve Rektörler Kurulu, 5’er üye seçecek ya da TBMM üye seçmeyecek; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Rektörler Kurulu 7’şer üye belirleyecek.



Rektör atamaları değişiyor



Rektör atama ve seçim süreci değişecek. YÖK ve Cumhurbaşkanı devreden çıkacak. Üniversite Konseyi bulunan üniversitelerde rektör, bu irade tarafından atanacak. Konsey, bir “Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu” kuracak; bu komisyon 3 aday belirleyecek. Bu adaylardan birisi konsey tarafından seçilecek.

“Kurumsallaşmış” kategorisine giren fakat Üniversite Konseyi bulunmayan üniversitelerde ise rektör atama işlemi, YÖK tarafından belirlenen bir komisyon tarafından yapılacak.

Yeni açılmış ve “az gelişmiş” olarak belirlenen üniversitelerde ise rektörü YÖK, bizzat atayacak. Özel üniversitelerde ise rektörler mütevelli heyetleri tarafından seçilecek.

Üniversitelerde öğrenci konseyi oluşturulacak. Öğrenci konseyleri, yönetimde söz sahibi olabilmek için rektörlüğe önerilerini sunacak.



En çok vergi veren konseye



Yabancı yükseköğretim kurumları Bakanlar Kurulu kararıyla, Türkiye’de fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu açabilecek.

“Üniversite Konseyleri” kurulacak. Konseylerin 11 üyesi bulunacak. Üyelerden 5’i öğretim üyelerinden, 2’si Bakanlar Kurulu tarafından, 2’si YÖK tarafından seçilecek. Bu 9 üye kalan 2 üyeden birini üniversitenin mezunları arasından, diğerini ise o ildeki en çok vergi veren veya üniversiteye en çok bağış yapanlar arasından seçecek.



Bilgi lisnslama ofisi kurulacak



Yeni YÖK Kanun Taslağı’na göre üniversitelerde, bilimsel araştırmalar yapılması teşvik edecek, “Bilgi Lisanslama Ofisleri” kurulacak. Kurulan ofisler bu ofisler, araştırmacıların yapacağı tanıtım faaliyetleri ile bilimsel çalışmaları ticari değeri yüksek konulara yönlendirecek; pazarda ihtiyaç duyulan bilgileri belirleyecek. Ticari değeri olan bilgileri fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak.