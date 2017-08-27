YABANCI ÜLKE PLAKALI ARAÇ ALIRKEN "DİKKAT"

Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'dan çalıntı otomobilleri sahte evraklarla yabancı ülkelerin plakasını takarak satmaya çalışan bir kişi polis taraından suçüstü yakalandı. Otomobili değerinin altında alan müşteride polis ekipleri tarafından oto hırsızlığı suçlamasıyla gözlatına alındı. Daha öncede benzer suçlardan kaydı bulunan Murat B.(37) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arabayı alan şüpheli ise bir gün Emniyet Müdürlüğü\'nde kaldıktan sonra ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

POLİS TAKİP EDİP OPERASYON YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların, yabancı ülkelere ait plakalar takılarak satıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri daha önceden benzer olaylardan polise geliş kaydı bulunan Murat B.(37) adlı kişiyi takibe aldı. Şüphelinin yabancı plakalı bir araçla dolaştığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine takibe alınan şüpheli Murat B.\'nin Mersin\'den gelen Z.E.(42) adlı kişiye yabancı plakalı çalıntı aracı satmaya çalıştığını tespit etti. Sirkeci\'de yapılacak satış öncesi operasyon düzenleyen ekipler Murat B. ile 100 bin liralık aracı 30 bin liraya almaya çalışan Z.E.\'Yİ gözaltına aldı. Şüpheliler Oto hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirildi.

3 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları soruşturmada Murat B.\'nin daha öncede iki çalıntı aracı benzer yöntemlerle sattığı tespit etti. Araçlar bulunarak Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

ÇALINTI ARACI ALMAYA ÇALIŞAN MÜŞTERİDE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Murat B.\'nin aracı satmaya çalıştığı Z.E. adlı kişide oto hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Z.E.\'nin internet üzerinden şahsı bulduğunu yabancı plakalı olduğu için vekalet yoluyla aracı almak için İstanbul\'a geldiğini anlattı. Aracı ucuz olduğu için almaya çalıştığını söyleyen Z.E., otomobilin çalıntı olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Z.E. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Murat B.\'nin çalıntı lüks araçları 5 bin ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarda hırsızlardan aldığı, sahte belgeler düzenleyerek sattığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şüphelinin asayişten çıkışı

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