Yabancı turistlerden Aşure’ye büyük ilgi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) AŞURE günü nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edilirken, aşurenin önemi hakkında İngilizce anonslar yapıldı.

Aşure dağıtımı ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Dış Hatlar Mescidi İmam Hatibi Abdülsamet Karadayı, “Örf ve adetlerimizde önemli bir yeri olan, Aşure günü nedeniyle bugün burada ülkemizi ziyarete gelen binlerce yerli yabancı Müslüman Hıristiyan yolculara ülkemizin dinimizin güzelliklerini anlatma fırsatı yakaladık. Her sene bunu geleneksel şekilde devam ettiriyoruz. Aşure yardımlaşma demektir. Aşure dayanışma kaynaşma demektir. Dinimiz yardımlaşmayı kardeşliği emrediyor” dedi

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