Yabancı sermaye en çok enerji sektörüne yatırım yapıyor

T24-

Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni verilerine göre, Türkiye'ye bu yılın Ocak-Mayıs döneminde giren yabancı sermayenin sektörlere göre dağılımında, elektrik-gaz ve su ile imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ön planda yer aldı.

Bu dönemde 1 milyar 437 milyon dolarlık yabancı sermayenin 383 milyon doları yatırım alanı olarak elektrik-gaz ve suyu, 336 milyon doları imalat sanayini, 197 milyon doları da inşaat sektörünü seçti.

Yabancılar, mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründe 148 milyon dolarlık, toptan ve perakende ticarette 109 milyon dolarlık, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri alanında 68 milyon dolarlık, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında 65 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirdi.

Sermaye girişin çoğu AB'den

Bu dönemde Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin yüzde 80,5'i AB kaynaklı oldu.

En fazla sermaye, 236 milyon dolar ile Fransa'dan geldi, bunu 132 milyon dolar ile Hollanda, 131 milyon dolar ile İngiltere izledi.

Almanya'dan 66 milyon dolarlık, İtalya'dan ise 13 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden ise 48 milyon dolarlık doğrudan sermaye geldi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ABD'den 55 milyon dolarlık, bir önceki yıl Ocak-Mayıs döneminde hiç doğrudan sermaye girişi gerçekleşmeyen Kanada'dan ise 54 milyon dolar tutarında sermaye geldi.

Türkiye'ye ilk 5 ayda Asya'dan 123 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu ülkelerinden 98 milyon dolar, , Asya'dan 123 milyon dolar, körfez ülkelerinden ise sadece 82 milyon dolar sermaye girişi oldu.



Her 10 şirketten 3'ü ticaretle uğraşıyor

Ocak-Mayıs döneminde uluslararası sermayeli 1.252 şirket kuruldu. Bunun 1.026'sını yeni şirketler, 193'ünü iştirakler, 33'ünü de şubeler oluşturdu.

Bu şekilde Türkiye'de uluslararası sermayeli şirket sayısı da 24 bin 924'e ulaştı. Bunların da 19 bin 645'i yeni, 4 bin 644'ü iştirak, 635'i de şubelerden meydana geldi.

Verilere göre, uluslararası sermayeli her 10 şirketin 3'ü ticaretle uğraşıyor, 2'si imalat sanayiinde, 1'i de gayrimenkul kiralamada faaliyet gösteriyor.

