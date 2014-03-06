Yabancı öğrenci sayısı artıyor



Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2013/2014 öğretim yılında yaklaşık 101 bin yabancı öğrenci Alman üniversitelerine kayıt yaptırdı.

Bu, bir önceki yıla kıyasla yeni kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısında yüzde 5,8'lik artış olduğu anlamına geliyor. Böylece Almanya'da bir yıl içinde yeni kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı ilk kez yüz binin üzerine çıktı.

Yeni yabancı öğrencilerin yaklaşık 28 bin 900'ünün hukuk, iktisat ve sosyal bilimler bölümlerine kayıt yaptırdığı, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 5,9'luk bir artışa işaret ettiği belirtiliyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre mühendislik bilimlerini seçen yabancı öğrencilerde yüzde 10,2'lik bir artış kaydedildi ve 25 bin 300 öğrenci bu bölümlere kayıt yaptırdı.

Dil ve kültür bilimlerine yüzde 1,2'lik artışla yaklaşık 19 bin 100 öğrenci, matematik ve fen bilimleri dallarına yüzde 5,3'lik artışla 15 bin 300, tıp ve sağlık bilimlerine yüzde 8,4 artışla 3 bin 600 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı.

2013 yılında toplamda ise yaklaşık 507 bin 100 öğrenci Alman üniversitelerine kayıt yaptırdı. Buna göre yeni kayıt yaptıran öğrenciler arasında yabancı öğrencilerin oranı ise yüzde 19,9 olarak açıklandı.