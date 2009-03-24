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Politika

Yabancı gelin meclis üyeliğine aday

Turist olarak geldiği Kapadokya'da evlenerek, buraya yerleşen Ayşe Dawn Köse, Göreme'de belediye meclisi üyeliğine aday oldu.

24 Mart 2009 02:00

Turist olarak geldiği Kapadokya'da evlenerek, buraya yerleşen İskoçyalı Ayşe Dawn Köse (50), Göreme beldesine belediye meclisi üyeliğine aday oldu.

Kapadokya'nın ilk yabancı gelini olan Ayşe Dawn Köse, çevrenin kirletilmemesi, özellikle de doğa harikası peri bacalarının, doğal ortamın korunmasına yardımcı olabilmek için aday olduğunu söyledi. Ayşe Dawn Köse, CHP'den Göreme Belediyesi meclis üyeliği için 2. yedek aday olarak seçmenlerden oy istediğini bildirdi.

Ayşe Dawn Köse, 1984 yılında turist olarak geldiği Kapadokya'da bir restoranda tanıştığı lokanta işletmecisi Mehmet Köse ile evlendiğini belirterek, "Şimdi Göreme'de bir pansiyonumuz var. Sabina (24), Leyla ( 17), ve Ali (8) adlarında 3 çocuğumuz oldu."

Türkiye'de yaşamaya karar vermiş olmaktan memnun olduğunu ifade eden Köse, ancak bölgedeki doğal ortamın yeterince korunamamasından şikâyetçi olduğunu söyledi.

Bu nedenle yaşamakta olduğu Göreme beldesinde, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde, CHP'den Göreme belediye meclisi üyeliği için yedek aday olduğunu kaydeden Ayşe Dawn Köse, belde halkından destek istedi.

Beldedeki görüntü kirliliği, doğal ortamın korunması ve bölgede yaşayan yabancıların sorunlarına eğilmek amacında olduğunu anlatan Ayşe Dawn Köse, seçilmesi halinde tüm bu vaatlerini yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

(AA)

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