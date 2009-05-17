Yabancı gelin fuhuşta basıldı

Ev baskınından 109 Maria çıktı

Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

internethaber.com’un haberine göre; İstanbul'da bazı medikal şirket sahiplerinin lüks evler kiralayarak, hastalarına kendi pahalı medikal aletlerinden aldıran doktorlara ödül olarak yabancı kadın sunduğu belirlendi. Beşiktaş'ta âlemler için kullanıldığı belirtilen eve yapılan baskında, Star TV'nin “Yabancı Gelin” programına katılan Rus yarışmacı Maria Krapivina gözaltına alındı.Medikal şirketlerin kendi ürünlerinin satışını artırmak için doktorlarla anlaştığı iddiaları üzerine Mali polisin düzenlediği “Altın Omurga” operasyonunda, aralarında doktor, medikal şirketi sahibi ve SGK uzmanlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Bazı şirket sahiplerinin, lüks evler kiralayarak, hastalarına kendi pahalı medikal aletlerinden aldıran doktorlara yabancı kadın servisi yaptıklarını belirlendi.Mali Polis, doktorların âlem yapması için Beşiktaş'ta kiralanan bir evin adresini belirledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi karşısındaki eve baskın yapıldı. Bir süre önce Star TV'nin “Yabancı Gelin” programına katılan Rus güzel Maria Krapivina evde yakalandı. Gözaltına alınan Krapivina polise, “Benim şebekeyle bir ilgim yok. Bu evde de misafir olarak kalıyordum” dedi. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Maria Krapivina, “Yabancı Gelin” yarışmasına “109 Maria” koduyla katılmıştı. 24 yaşındaki Rus güzel, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği yerine modellik yaptığını belirtmişti.Soruşturmanın ardından Üsküdar Adliyesi'ne sevk edilen 27 zanlı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 109 Maria “Yabancı Gelin” programı tanıtım bilgilerinde “Evlilik çok hassas ve önemli bir konu. Hayatım boyunca yalnızca bir kere evlenmek istiyorum” demişti. Seveceği erkeğin fiziksel özelliklerini koyu renk göz, esmer ten ve uzun boy olarak tanımlayan Maria, kendisine sürprizler yapılmasından hoşlandığını, Türkçe öğrenmeyi çok istediğini ifade etmişti.