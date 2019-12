-YABANCI GAZETECİLERDEN BASKETBOL ŞAMPİYONASINA ÖVGÜ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nu Ankara'da takip eden yabancı gazeteciler, ''12 Dev Adam''a övgüler yağdırırken, organizasyondan çok memnun kaldıklarını, Türk taraftarlarının coşkusundan da çok etkilendiklerini belirttiler. Şampiyonanın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, New York Times muhabiri Pete Tamel, (C) Grubu'nda çok üst düzey basketbol oynandığını belirterek, ''Gelecek iki hafta için sabırsızlanıyorum, maçların nasıl sonuçlanacağı çok merak ediyorum'' dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinden çok memnun kaldığını ifade eden Tamel, ''Şu ana dek çok iyi bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu. Türk taraftarlarını ''inanılmaz'' bulduğunu belirten New York Times muhabiri, ''Takıma nasıl bir enerji verdiklerini hissedebiliyorsunuz. Taraftarların takıma bu kadar güç verdiğini ilk defa görüyorum. Türk Milli Takımı çok iyi oyunculardan kurulu bir takım, iki tane çok kaliteli NBA yıldızları var. Beraber çok iyi oynayabiliyorlar'' ifadelerini kullandı. Reuters Haber Ajansı muhabiri Mark Blinch de ''Burada hiçbir problem yaşamadım. Çok iyi organize edilmiş bir dünya şampiyonası. Özellikle taraftarlardan çok etkilendim, hayatımda böyle bir taraftar görmedim. İnanılmaz ses çıkartıyorlar, ben böyle bir desteği ne Avrupa da ne de NBA'de gördüm'' dedi. Canal France International muhabiri Romain Grimaud da ''Organizasyon gayet güzel. Buradaki yöneticiler ve gönüllü çalışanlar, kısacası herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gönüllüler çok arkadaş canlısı. Bütün çalışanların İngilizce bilmesi işimizi çok kolaylaştırıyor. Türk taraftarından çok etkilendim, takımlarını çok iyi destekliyorlar'' diye konuştu. -DİĞER GAZETECİLER- Yedioth Aharonot muhabiri Yarone Arbel de herşeyin çok güzel olduğunu, bir gazeteci olarak burada çalışmanın çok kolay olduğunu ifade etti. Arbel, sözlerine, ''Ben İsrailliyim ama bu politika değil, basketbol. Ayrıca ben buraya basketbol izlemeye geldim. Bunun yanında Türk insanı gayet sıcak ve iyi. Türk Milli Takımı iyi bir kadro ve oldukça kaliteli bir teknik heyetten oluşan güçlü bir ekip'' yorumunu yaptı. Shanghai Oriental Sports muhabiri Han Yuan, El Nuevo Dia muhabiri Noel Pineiro Planas ve Medialuso muhabiri İnes Silva da Türkiye'nin organizasyonu çok rahat sürdürdüğünü, burada herhangi bir problemle karşılaşmadıklarına dikkati çekti. Türk taraftarların milli takımlarına verdiği destekten çok etkilendiklerini belirten muhabirler, ''12 Dev Adam''ın başarısını övdü.