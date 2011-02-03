-YABANCI GAZETECİLER ŞİDDETE MARUZ KALIYOR KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'da, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek aleyhtarları ile taraftarları arasında çıkan çatışmaları izleyen çok sayıda yabancı gazetecinin şiddet gördüğü bildirildi. Başkent Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda yaşanan çatışmaları takip eden yabancı muhabir, foto muhabiri ve kameramanların, kendileri açısından durumun son derece gergin olduğunu belirtti. Bir AFP muhabirinin, Mübarek taraftarlarının kendisine karşı saldırgan davranması üzerine iki Mısırlı askerin korumasında meydanı terk ettiği ifade edildi. Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ''Le Soir'' gazetesi, olayları takip eden Serge Dumont adlı muhabirinin, ''dövüldükten sonra, kimliği belirsiz kişilerce götürüldüğünü'' duyurdu. Tahrir Meydanı'nda görgü tanığı bir gazeteci, Mısırlı askerlerin, Kanada devlet televizyonu Radio-Canada için çalışan bir kameramanı, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardığını, askerler müdahale etmese bütün Radio-Canada ekibinin ölünceye dek dövüleceğini ifade etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ile basın kuruluşları, Mısır'daki olayları izleyen birçok gazetecinin buna benzer saldırılara maruz kaldığını ve örneklerinin çoğaltılabileceğini bildirdi. Yabancı gazetecilere yapılan saldırıları kınayan Sınırsız Muhabirler Örgütü, BBC, El Cezire, CNN, El Arabiya ve ABC News, muhabirlerinin kalabalığa karışmış sivil polislerin saldırısına uğradığını veya saldırgan davranışına maruz kaldığını açıkladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Jean-François Julliard, yayımladığı yazılı açıklamada, olayları izleyen yabancı gazetecilerin, Mübarek taraftarlarının ve kalabalığa karışmış sivil polisler tarafından dövüldüklerini, kamera, fotoğraf makinesi, ses ve görüntü bandı gibi malzemelerinin de çalındığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley de yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilere yapılan saldırı ve gözaltılardan dolayı endişelerini bildirdi.