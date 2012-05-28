Yabancı doktor geliyor, acilden para alan kapanıyor

Devlet özel hastaneleri sıkı denetim altına alıyor. Acil hastayı geri çeviren ve ek ücret almakta ısrar eden hastaneler kapatılacak. Hastaneler bakanlık onayıyla yabancı doktor çalıştırabilecek

Milliyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, acil servise başvuran hastalardan ilave ücret isteyen özel hastanelere yönelik ağır cezalar getirdi. Acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınan hastanelerin acil vakalar haricinde hasta kabulü, 10 gün durdurulacak. Yayımlanan yönetmelikle, özel hastanelerde yabancı hekim çalıştırılmasına da engel kalmadı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında bazı düzenlemeler yapıldı. Yönetmelik şu yenilikleri getiriyor:

Acil hastaya müdahale şart

* Acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti dahil gerekli ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanmasından özel hastane sorumlu olacak.

* Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilecek.

* Acil vakaların sağlık güvencesi olup olmadığını, ödeme gücü bulunup bulunmadığını veya hastanın tedavi masrafını nasıl karşılayacağını sorgulayan, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebeplerle gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınan hastanelerin acil vakalar haricinde hasta kabulü, 10 gün süreyle valilikçe durdurulacak.

Üçüncü tekrarda ruhsat iptal

* Aykırılığın tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, 30 gün süreyle valilikçe durdurulacak.

* Aykırılığın bir yıl içinde 3’üncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin ruhsatnamesi Sağlık Bakanlığı tarafından geri alınacak.

* Acile başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevkinde ilave ücret alındığının tespiti halinde hastanenin mesul müdürü uyarılacak. İlave ücrete ilişkin 1 yıl içinde 2’nci tespitte hastanenin hasta kabulü 1 gün süreyle valilikçe durdurulacak. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının 3’üncü ve daha fazla tespitinde ise diğer uyarı ve iptal cezaları uygulanacak.

Yabancı hekimler işe başlıyor

Özel hastaneler, bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilecek. Bu şekilde verilecek izin, hastaneye planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı sağlamayacak.

Hastane ücretine bakanlık onayı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak “hastane sınıflandırması esas alınarak Bakanlık nezdinde oluşturulan Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen” özel hastanelerin gündelik yatak ücretlerini, özel hastaneler kendileri belirleyerek, Bakanlığa bildirecek, ücret Bakanlıkça onaylanacak. Bakanlık, hastane sınıflamalarını, emsal hastanelerdeki en yüksek ve en düşük yatak ücretlerini ve hastanelerin kapasitelerini dikkate alarak, gerektiğinde günlük yatak ücretlerinin üst sınırını belirlemeye yetkili olacak.