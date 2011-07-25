Yabancı DJ'lerden erotik şov!

T24

Alanya’nın gözde eğlence mekanlarından Janus Bar’da sahneye çıkan Ukraynalı DJ Vanilla Sky ile Rus DJ Affecta, yarı çıplak şovlarıyla partiye katılan yüzlerce turisti coşturdu.’Üstsüz DJ’ olarak bilinen Vanilla Sky ile yarı çıplak şovlarıyla tanınan Affecta, aynı DJ kabinini paylaştı. Hem çalıp hem dans eden seksi DJ’lerin erotik dans şovu nefes kesti. Hit şarkılarıyla tatilcilerin eğlencesini doruğa çıkaran Ukraynalı DJ Vanilla Sky, gece yarısından sonra programını tek başına sürdürdü.Yarı çıplak halde erotik dansına akrobatik hareketler de ekleyen Vanilla Sky, kendisini izleyenleri heyecanlandırdı. DJ kabininin üzerindeki demir platformu şovu için kullanan Vanilla Sky, yaptığı estetik hareketlerle kendisini cep telefonlarıyla kayda alan turistlere de görüntü verdi. Bir ara sıcaktan bunalan Vanilla Sky, içi buz dolu kovayı dans ederken üzerine boşalttı.