Yabancı dilde en iyi film dalında Oscar ödülleri için kısa liste belli oldu

Yabancı dilde en iyi film dalında Oscar ödülleri için 76 başvuru arasından seçilen 9 filmlik kısa liste yayınlandı.

2013 yılının iddialı yapımları arasında yer alan İran’dan The Past, Şili’den Gloria, Kanada’dan Gabrielle, Suudi Arabistan’dan Wadjda kısa listeye kalamadı.

Kısa listede yer alan 9 film şöyle:

Almanya, “Two Lives,” Georg Maas





Belçika, “The Broken Circle Breakdown,” Felix van Groeningen



Bosna Hersek, “An Episode in the Life of an Iron Picker,” Danis Tanovic

Danimarka, “The Hunt,” Thomas Vinterberg

Filistin, “Omar,” Hany Abu-Assad

Hong Kong, “The Grandmaster,” Wong Kar-wai

İtalya, “The Great Beauty,” Paolo Sorrentino

Kamboçya, “The Missing Picture,” Rithy Panh

Macaristan, “The Notebook,” Janos Szasz

Geçtiğimiz sene Michael Haneke imzalı Amour’un kazandığı yabancı dilde en iyi film Oscar ödülü için bu sene bir rekora imza atılarak toplamda 76 ülke adaylık başvurusunda bulundu.

Bu yıl başvurusu yapılan 76 filmden 9 tanesi, ocak ayının başında yapılacak eleme ile yarı finale (kısa liste) kalacak. Daha sonra bu 9 film arasından seçilecek 5 yapım ise aday statüsünde 16 Ocak 2014 tarihinde diğer kategorilerle birlikte duyurulacak.