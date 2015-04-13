T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yabancı dil hazırlık sınıfları geri geliyor

Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması devlet okullarında da hayata geçirilecek

13 Nisan 2015 11:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı dil eğitimindeki sorunları çözmek için yeniden hazırlık sınıfı uygulamasına dönmeye hazırlanıyor. Ortaokul 5’inci sınıfların yabancı dil hazırlık sınıflarına dönüştürüleceği yeni sisteme göre, haftada 22 ya da 23 ders saati yabancı dil eğitimine ayrılacak.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı’nın haberine göre, bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar sonucunda yabancı dil eğitimi için en uygun grubun 5’inci sınıf öğrencileri olduğuna karar verildi.

Hazırlık sınıfı için program kararı henüz tamamlanmamış olmakla birlikte haftada 22 ya da 23 saatin yabancı dil, altı saatin de Türkçe dersi için ayrılması planlanıyor. 5’inci sınıfta yer alan matematik, fen ve teknoloji gibi temel dersler de 6, 7 ve 8’inci sınıflara eklenecek.

 

Devlet okullarında da hayata geçirilecek

 

İlk aşamada, başvuru yapan özel okullarda başlatılacak yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasının kadro ve altyapı sorunlarının çözülmesinin ardından devlet okullarında da hayata geçirilecek.

Hazırlık sınıflarında İngilizce’nin yanı sıra Arapça eğitimi de verilebilecek. Böylece, imam hatip ortaokullarında da ilk sınıflarında Arapça hazırlık sınıfı oluşturulabilecek.

ETİKETLER

yabancı dilmebdevlet okullarıingilizceözel okullar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24