Yabancı dil hazırlık sınıfları geri geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı dil eğitimindeki sorunları çözmek için yeniden hazırlık sınıfı uygulamasına dönmeye hazırlanıyor. Ortaokul 5’inci sınıfların yabancı dil hazırlık sınıflarına dönüştürüleceği yeni sisteme göre, haftada 22 ya da 23 ders saati yabancı dil eğitimine ayrılacak.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı’nın haberine göre, bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar sonucunda yabancı dil eğitimi için en uygun grubun 5’inci sınıf öğrencileri olduğuna karar verildi.

Hazırlık sınıfı için program kararı henüz tamamlanmamış olmakla birlikte haftada 22 ya da 23 saatin yabancı dil, altı saatin de Türkçe dersi için ayrılması planlanıyor. 5’inci sınıfta yer alan matematik, fen ve teknoloji gibi temel dersler de 6, 7 ve 8’inci sınıflara eklenecek.

Devlet okullarında da hayata geçirilecek

İlk aşamada, başvuru yapan özel okullarda başlatılacak yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasının kadro ve altyapı sorunlarının çözülmesinin ardından devlet okullarında da hayata geçirilecek.

Hazırlık sınıflarında İngilizce’nin yanı sıra Arapça eğitimi de verilebilecek. Böylece, imam hatip ortaokullarında da ilk sınıflarında Arapça hazırlık sınıfı oluşturulabilecek.