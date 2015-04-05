Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin girdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar dönemi, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden gerçekleştirildi.
Sınav, saat 9.30'da başladı ve 150 dakika sürdü.