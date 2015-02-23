Yabancı cihatçılar Suriye'ye nasıl geçiyor?

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak için Suriye'ye doğru yola çıktığı tahmin edilen 15-16 yaşlarındaki üç İngiliz kız öğrenciyi arama çalışmaları Türkiye'de devam ederken, gündeme gelen bir diğer konuda, 'yabancı cihatçılar' hangi yolları kullanarak İŞİD'e katılıyor?

Selin Girit'in BBC Türkçe için yaptığı habere göre; Akçakale yolunda hiçbir güvenlik önlemi, polis kontrol noktası ya da herhangi bir polis mevcudiyeti yok. Haberin devamı şu şekilde;

"Akçakale Sınır Kapısı'nın Suriye tarafında İslam Devleti'nin kontrolündeki Tel Abyad bulunuyor.

Tel Abyad üzerinden IŞİD'in karargahı olan Rakka'ya gitmek rahat. Çünkü yol üzerindeki tüm bölgeler örgütün kontrolünde.

Bu nedenle Türkiye'den IŞİD cephesine geçecek cihatçılar genellikle Akçakale Sınır Kapısı güzergahını izliyor.

Nitekim geçtiğimiz ay Fransa'da Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırının akabinde gerçekleşen Yahudi marketi saldırısını düzenleyen Amedi Coulibaly'nin eşi Hayat Boumediene de aynı güzergahı kullanarak Türkiye'den Suriye'ye geçmişti.

Suriyeliler yolumuzu kesti

BBC ekibi olarak dün Akçakale Sınır Kapısı'ndaki son durumu gözlemledik.

Akçakale yolunda hiçbir güvenlik önlemi, polis kontrol noktası ya da herhangi bir polis mevcudiyeti göremedik.

Sınır kapısı günlerden Pazar olduğu için kapalıydı.

Görüntü almak için arabamızdan iner inmez Suriyeli bazı kişiler etrafımızı sardı. Görüntü alamayacağımızı, fotoğraf çekemeyeceğimizi söylediler.

Güvenlik nedeniyle burada görüntü almak fikrinden vazgeçtik ve sınır kapısının önünden ayrıldık.

'Hava saldırılarından beri azaldı'

Urfa'nın bir diğer noktasında buluştuğumuz ve kimliğini gizli tutmak isteyen bir insan kaçakçısına Türkiye'den Suriye'ye yabancı cihatçıların nasıl geçtiğini sorduk.

Öncelikle, koalisyon ülkelerinin düzenlediği hava saldırılarının başlamasından bu yana sınırdan geçişlerin büyük oranda düştüğünü söyledi.

IŞİD'in bu hava saldırılarıyla güçsüzleştiğini, cihatçıların IŞİD cephesine katılımlarının bu nedenle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Geçmişte daha çok Nusra Cephesi için sınırdan insan geçirdiklerini, son 1-2 yıldır ise yabancı cihatçılar için asıl cazibe merkezinin IŞİD olduğunu belirtti.

"Suriye'ye giderken rejime karşı savaşma niyetiyle gidiyorlar. Ama oraya gidince Müslümanların Müslümanlara karşı savaştığı bir ortamın içinde kendilerini buluyorlar." diye konuştu.

Kaçakçıların genellikle nasıl bir rota izlediğini sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi:

"Önce IŞİD militanları Türkiye'den yerel bir insan kaçakçısıyla anlaşır. Bu kişi İstanbul'a gelen ve Suriye'ye gitmek isteyen kişilerle buluşur. Ardından birlikte Akçakale'ye hareket ederler. Akçakale Sınır Kapısı'nda güvenlik zayıftır. Özellikle de vardiyaların değiştiği saatlerde. Eğer kaçırılan kişi yabancı bir kadınsa, sınırın Tel Abyad tarafında IŞİD'e katılmış yabancı bir kadın ve ona eşlik eden iki erkek militan tarafından karşılanır."

Ankara: Her türlü önlem alınıyor

Ankara, Suriye sınırından yabancı savaşçıların geçişini önlemek için gerekli tedbirleri aldığını söylüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1165 kişinin sınır dışı edildiğini, 7 bin 250 kişiye de giriş yasağı getirildiğini ifade etmişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da yine geçtiğimiz ay İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine verdiği mülakatta 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırının cihatçıların geçişinden korunmasının imkansız olduğunu söylemiş, "Sınırdaki her noktaya asker koyamayız" diye konuşmuştu.

Ankara, yabancı cihatçıların Suriye'ye geçişlerinin önlenmesi için Batılı ülkelerle istihbarat paylaşımı açısından daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini söylüyor.

İngiltere'den Türkiye'ye IŞİD övgüsü: "Türkiye harika iş çıkarıyor"

Türkiye'ye sığınmış Suriyelilerin yasal yollarla, tek yönlü olarak Akçakale Sınır Kapısını'nı kullanmalarına ve Suriye'ye gitmelerine sadece Pazartesi ve Perşembe günleri izin veriliyor.

Shamima Begum, Amira Abase ve Kadiza Sultana'nın Türkiye genelinde hakim olan kötü hava şartları ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamış ve henüz Suriye'ye geçmemiş olabileceklerinden şüpheleniliyor.

Hala Türkiye'de bulunmaları ve sahte Suriye pasaportları olması durumunda, açık olan Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışabilecekleri düşünülüyor.