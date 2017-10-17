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"Yabancı bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" diyen rektöre tepki: Burası laik Türkiye!

"Rektörün makam odasında kanunların emrettiği gibi..."

17 Ekim 2017 12:24

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün Facebook hesabından paylaştığı "Yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğu" sözlerine laiklik tepkisi geldi. 

Posta gazetesi Gönüllü'nün sözlerine ilişkin olarak, "Rektörün makam odasında kanunların emrettiği gibi, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün portresi asılı. Ulu önder, kadın hakları konusunda birçok devrime imza atmıştır" ifadesini kullandı. 

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Gönüllü, Facebook hesabından önceki gün yaptığı “Yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmak ateş tutmaktan daha korkunçtur” ifadesini içeren paylaşımı tartışılırken yeni bir mesaj daha yayınladı. Mesajına gelen tepkiler için 'Bunlardan rahatsız olanlar İslam’a karşı' diyen rektör, 'Nikâhsız olarak çok izbe yerlerde ve hatta bazen kamu alanlarında olmadık yerlerde nahoş durumda olma durumları toplumun geleceği için endişe vermektedir' dedi.

TIKLAYIN: Bunu diyen 'rektör': Yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur!

TIKLAYIN: 'Kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunç' diyen rektör: Bu sözden rahatsız olanlar İslam’a karşı!

 

 

 

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