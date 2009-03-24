İstanbul Belediyesi’nin Serdar Kepenek’in danışmanlığında günlük 1300 euroya hizmet aldığı yabancı asfalt uzmanları hayali çıktı! Belediye ’Kim bu uzmanlar’ sorusu üzerine bir liste yayınlayarak asfalt uzmanların tecrübelerini ve çalıştıkları üniversiteler ile kurumları sıralamıştı...



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSFALT’a danışmanlık yaparak 7 milyon TL alan Serdar Kepenek kim” sorusu, büyük bir yolsuzluğu daha gün ışığına çıkaracak gibi görünüyor.



Büyükşehir Belediyesi’nin cuma günü yaptığı “Viyana Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Ronald Blab bize asfalt uzmanı Kepenek’i önerdi” açıklamasını bizzat Blab yalanlamıştı. Prof. Blab Vatan gazetesine, “Kepenek’i öneren ben değilim. Enstitümüzle ilişki kurarak beni İstanbul’a danışman olarak götüren Kepenek. Ben bu hizmet karşılığında 800 ya da 1000 euro ücret aldım” demişti.

Cumartesi günü bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, eğitim veren uzman isimlerinin listesini ve tecrübelerini yayınladı. Biz de dün, gün boyunca, bu isimlere ulaşarak, Kepenek dosyasının üzerindeki sis perdesini aralamak istedik. Ancak belediyenin açıklamasında yer alan isimlerin bağlı olduğu kurumlardan birbirinden ilginç yanıtlar aldık. Kimi isimler hayal mahsulüydü. Bazıları en son 8 yıl önce söz konusu kurumla ilişkisini kesmişti. En ilginci ise eğitim verdiği söylenen bazı isimler, Türkiye’ye hayatlarında hiç gelmemişler, belediye veya bağlı kuruluşlarıyla da hiçbir iş yapmamışlardı Ancak Alman savcılarının işin içinden çıkabileceği bu karmaşık durumla ilgili son bulgularımız şöyle.



Böyle bir uzman yok



Mühendis Daniel Ziel (Belediye’ye göre Hamburg Ticaret Odası Eğitim Merkezi’nde, Emülsiyon Uzmanı)



Daniel Ziel’e ulaşmak için Hamburg Ticaret Odası’nı aradık. Eğitim Merkezi’ne bağlandık. Görüştüğümüz yetkili, “Ne buradaki ne de şubelerimizdeki eğitim merkezlerinde Daniel Ziel isimli biriyle çalıştık . Bizim böyle bir çalışanımız yok” dedi. Oysa Daniel Ziel, Eurasfalt ile yapılan sözleşmeye göre, günde 1300 euro karşılığında 2008 yılı Ekim ve Kasım aylarında belediyeye danışmanlık yapmış ve imza atarak ücretini almış görünüyor.



Turist olarak bile gelmedi



Mühendis Burghardt Herr (Belediyeye göre Braunschweig Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisi, bitümlü sıcak karışım uzmanı)



Herr’e gerçekten Braunschweig Üniversitesi’nden ulaştık ancak bize çok ilginç bir açıklamada bulundu: “Ben hiçbir zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye bünyesindeki herhangi bir şirket ya da Türkiye’deki özel bir şirket için çalışmadım. Hayatımda hiçbir zaman Türkiye’ye turist olarak bile gelmedim. İsmimin böyle bir skandalda geçiyor olması beni çok üzdü. Bu konuyu araştıracağım.”



Bu isimle hiç çalışmamışlar



Mühendis Wilfried Hein (Belediyeye göre Cottbus Üniversitesi’nde çalışıyor)



Listede bağlayıcı olmayan tabakalar uzmanı olarak geçen Wilfried için mensubu olduğu söylenen Cottbus Üniversitesi’ni aradık. Aldığımız yanıt aynıydı: “Böyle biri yok. Kayıtlarımıza göre bu isimde biriyle hiç çalışmadık.)



Bu mühendisi kimse tanımıyor



Mühendis Wielfried Schellenberger (Belediye’ye göre Weimar Üniversitesi’nde uzman)



Weimar Üniversitesi’ni Schellenberger’e ulaşmak için aradığımızda, karşımıza çıkan görevli, bu isimde birisiyle geçmişte ve bugün çalışmadıklarını, böyle birini hiç tanımadıklarını söyledi.



Kayıtlarda böyle biri görünmüyor



Mühendis Giersberg Friedrich List (Belediyeye göre Dresden Üniversitesi mensubu)



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında Friedrich’in isminin karşısında harç tipi kaplama uzmanı ve bitümlü sıcak karışım uzmanı yazıyor. Oysa Dresden Üniversitesi’ni aradığımızda diğerleriyle aynı yanıtı alıyoruz. “Bizde bu isimde kimse yok. Kayıtlarımıza göre de hiç olmadı.”



Bu uzmanları da tanıyan yok



Mühendis Matthias Körnig - Eğitmen listesinde, Leipzig Üniversitesi üretim ve özellikle geridönüşüm uzmanı olarak geçiyor.



Üniversiteyi aradığımızda aldığımız yanıt değişmiyor: ”Çalışmıyor, hiç çalışmadı. Tanımıyoruz.”



Mühendis Dr. Hans Werner Richter - Büyükşehir açıklamasında Hamburg Üniversitesinden üretim ve emisyon uzmanı olarak geçiyor.



Hamburg Üniversitesi’nden aldığımız yanıt da aynı: “Tanımıyoruz.”



Üniversiteden 2000’de ayrıldı



Mühendis Eberhardt Schirbel (Belediyeye göre Dresden Teknik Üniversitesi’nde uzman)



Schirbel’in adı listede üretim ve makine uzmanı olarak geçiyor. Dresden Üniversitesi’nden Mühendislik bölüm başkanı Bayan Zwingler, kısa bir araştırmadan sonra Schirbel’in ismine kayıtlarda rastlıyor ve şu açıklamayı yapıyor: ”Adı geçen şahısla 2000 yılında ilişiğimiz kesilmiş. 9 yıldır mensubumuz değil “.



Ankara’nın yabancı asfalt uzmanları



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dergisinde dört yıl önce Tansel Semerci imzasıyla yayınlanan röportajda GRC şirketinin belediye ile ortak çalışma yaptığı yer alıyordu. Dergide kaliteyi artırmak ve AB standartlarını yakalamak için Alman teknik ekibin asfalt yapımında kullanılan malzemelerin daha dayanıklı olması incelemeleri yaptığını yaptığını anlatan Serdar Kepenek “Asfalta en uygun karışımı tespite yönelik araştırmaları sürdürdüklerini” söylüyor.



Dergine demeç veren bir değir isim ise Alman proje müdürü Heiko Trogish. Avrupa normlarını Türkiye’ye uygulamaya çalışıyoruz açıklamasında bulunan Trogish sözlerine şöyle devam ediyor; “Başkent’in bulvar ve caddelerine en dayanıklı ve sağlıklı asfalt serimi yapılmasını sağlayabilmek amacıyla çalışıyoruz.Asfaltın aşınma tabakasında kullanılan kalker taşının verimli değil.Avrupa’da hemen hemen her aşınma tabakası bazalt ile yapılıyor.Ankara’da da kalker yerine bazalt kullanılması için çalışıyoruz.”



Ortağın da adresi yanlış



Mühendİs Ersun Görener - Serdar Kepenek’in Eurasfalt’taki azınlık ortağı. (100 bin TL’lik sermaye payının 250 TL’si Görener’e ait. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, İSFALT’ın eğitim aldığı isimler arasında Görener de bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Görener’in adresini Bochum Ruhr Üniversitesi olarak veriyor. Görener’in 2008 yılı Ekim ve Kasım aylarında İstanbul’da “mesai” yaptığı şirket kayıtlarından anlaşılıyor. Görener’e ulaşmak için Belediyenin açıklamasında adres olarak verilen Bochum Ruhr Üniversitesine ulaştık. Genel Sekreterlik, kısa bir araştırmadan sonra, Görener’in 2005 yılında çalıştığı mühendislik bölümünden ayrıldığını, o tarihten bu yana üniversiteyle ilişiğinin kesildiğini söyledi.



Şirketini Alman pasaportuyla kurdu



Kepenek Eurasfalt şirketini 26 Şubat 2007’de Alman pasaportuyla kurdu. Kılıçdaroğlu, “Kepenek’in TC vatandaşı olduğu söyleniyor. Pasaportu elimizde Alman vatandaşı çıkıyor. Sorguluyoruz; TC vatandaşı mı diye çıkmıyor. Türkiye’de nasıl çalışıyor?” dedi.

