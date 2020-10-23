Yabancıların aldığı evlerin yüzde 36’sı vatandaşlık hakkı için; en çok tercih edilen il Konya

2020 yılı 3. çeyreği sonu itibariyle yabancıların Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının yüzde 36’sını vatandaşlık edinimi oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 40’tı. Megakent İstanbul’da ise 881 bin 922 metrekare olan yabancı gayrimenkul yatırımının yüzde 48’inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. İstanbul’daki yabancı yatırımlarında Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri ilk üçte yer aldı.

EVA Gayrimenkul Değerleme, 2020 yılı 3. çeyreği sonunda yabancıların vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını inceledi. 2020 yılı 3. çeyreği sonunda Türkiye’de yapılan 6 milyon 191 bin 071 metrekarelik gayrimenkul yatırımının yüzde 36’sının vatandaşlık edinimi için olduğu belirlendi. Yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkuller 2 milyon 252 bin 840 m2 alanlı olup, toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazından yüzde 17’sinin de İstanbul’dan edinildiği belirlendi.

Türkiye’de yatırımda Filistin ilk sırada

Yabancıların 2020 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları yatırımlara göre, ülke bazında ilk sırada Filistin yer aldı. Filistin’i, Afganistan, Mısır, Dominik, Irak, Ürdün, Yemen, İran, Cezayir ve Suudi Arabistan izledi.

En çok tercih edilen il Konya

Yabancıların, 2020 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde en çok tercih ettiği il Konya oldu. Konya’yı sırası ile İstanbul, Manisa, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Çorum, Kırklareli ve Sakarya takip etti.

İstanbul’daki yatırımların da yüzde 48’i vatandaşlık edinimi için

Megakent İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı ise 881 bin 922 metrekare oldu. Bu yatırımın da, yüzde 48’inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. 2020 yılı 3. Çeyreği sonunda yabancıların tüm gayrimenkul bazında vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki yatırımlarında ise ilk sırayı Afganistan aldı. Bu ülkeyi, İran, Yemen, Irak, Çin, Filistin, Ürdün, Libya, Almanya ile Mısır takip etti. Aynı dönemde yabancıların vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri ilk üçte yer aldı. Bu ilçeleri de sırası ile Şile, Esenyurt, Çatalca, Zeytinburnu, Beykoz, Avcılar ve Başakşehir izledi.