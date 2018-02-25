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Yabancı akademisyene 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemi

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

25 Şubat 2018 13:22

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosovalı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre şüpheli Z.B.'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği iddia ediliyor. 

Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.

 

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