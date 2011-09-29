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Yaşam

''Yaban ineklerinden kurban olmaz'' fetvası SARUHANLI (A.A)

29 Eylül 2011 18:43

-''Yaban ineklerinden kurban olmaz'' fetvası SARUHANLI (A.A) - 29.09.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Aydınlar köyü Tepegöl mevkisinde, 59 yıl önce kaçan gebe inekten üreyen ve sayıları bin 500'ü geçen yaban ineklerinin kurban edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Danışma Hattı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Manisa'daki yaban ineklerinin durumu, Amerika kıtasındaki bizonlarla benzerlik taşıyor. Yetkililer, yaban ineği etinin yenilmesinin caiz olduğunu ancak artık evcil hayvan niteliğinden çıktığı ve ticarete konu olmadığına vurgu yaparak, herhangi bir kişinin ya da mercinin malı olmadığı için kurban olamayacağını kaydetti.  Saruhanlı Müftüsü Mehmet Altay da yaban ineğinin kurban edilemeyeceğini kaydetti. -Koruma tedbirleri artırıldı- Bu arada yaban hayvanlarının kaçak avlanma tehdidinden kurtarılması için köylülerin bölgenin koruma altına alınması talebini dikkate alan jandarma ekipleri aldıkları güvenlik tedbirlerini artırdı. Aydınlar Köyü Muhtarı Şaban Kazak, ineklerin yaşadıkları ormanlık alanın ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları Tepegöl'ün jandarma ekipleri tarafından daha sık şekilde denetlenmeye başladığını ifade etti. azak, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosikletli asayiş timleri ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu bölgedeki devriyelerini artırdıklarını dile getirdi. Köylülerin de yabancı plakalı araçlardan şüphelendikleri zaman güvenlik güçlerini uyardıklarını anlatan Kazak, ''Umuyorum bundan böyle kaçak avlanmanın önüne geçilecek. Jandarma ekipleri bölgeyi daha sık kontrol altına aldı. Devriyeler artırıldı. Hatta bölgeye ilk kez motosikletli asayiş timleri bile geldi. Biz de köylüler olarak konuya son derece duyarlı yaklaşıyoruz. İnşallah bu sorunu ortadan kaldıracağız. Yabani inekler doğal ortamda özgürce yaşamlarını sürdürecek'' dedi. 

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