Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Yahyalı, Develi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler memeli ve kanatlı yaban hayvanları için buğday, tavuk sakatat, havuç, lahana ve ıspanaktan oluşan toplam 1 ton 730 kilogram yem bırakıldı.

Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarından dolayı aç kalan hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları da engelleniyor.

Müdürlük çalışanları bugüne kadar yaban hayvanları için doğaya 950 kilogram buğday, 730 kilogram tavuk sakatat, 400 kilogram yeşillik olmak üzere toplam 2 ton 100 kilogram yemi doğaya bıraktı.

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