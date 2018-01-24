T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Yahyalı, Develi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

24 Ocak 2018 14:40

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Yahyalı, Develi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. 
Hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler memeli ve kanatlı yaban hayvanları için buğday, tavuk sakatat, havuç, lahana ve ıspanaktan oluşan toplam 1 ton 730 kilogram yem bırakıldı. 
Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarından dolayı aç kalan hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları da engelleniyor.
Müdürlük çalışanları bugüne kadar yaban hayvanları için doğaya 950 kilogram buğday, 730 kilogram tavuk sakatat, 400 kilogram yeşillik olmak üzere toplam 2 ton 100 kilogram yemi doğaya bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ OrmanSuMüdürlüğüYahyalı Develi PınarbaşıSarızEkiplerMüdürlükFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24