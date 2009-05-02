‘Ya yargı süreci sonuçsuz kalırsa’

Alper Görmüş Taraf gazetesindeki köşesinde, Amiral Özden Örnek’in günlüklerini değerlendirdi:



Nokta’da yayımlanan Darbe Günlükleri'nin sahih olduğunun belgelenmesi, Türkiye'nin müstakbel darbe girişimcilerini ürkütecek sonuçlara yol açabileceği gibi , tam tersine onları cesaretlendirebilir de . . . Hangi sonuca yol açacağını, yargının Günlükler ' de adı darbe girişimine karışan generallerle ilgili vereceği karar gösterecek.



2003-2004 ' teki darbe planlarını yapanların yargı önünde mahkûm olmaları ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, bundan sonra yeni darbe girişimlerinde bulunmaya tevessül edecekler için caydırıcı bir rol oynayacak. Şimdiye kadarki darbelerin muzaffer komutanlarının hiçbir bedel ödemediklerini düşünürsek, bu sonucun yeni darbeleri imkânsız kılacağını bile söyleyebiliriz.



Tersine, yani yargı sürecinin işlememesi ya da işleyip de mahkûmiyetle sonuçlanmaması durumunda bizi büyük bir risk bekliyor. Bu durumda darbe planı yapmak, toplantılar düzenlemek, ayrıntılı harekât planları geliştirmek suç sayılmayacaktır ki. müstakbel darbe girişimcilerimiz için böyle bir şey büyük bir kazanım anlamına gelecektir, Çünkü bu durumda darbenin belli aşamaları hiçbir risk taşımadan gerçekleştirilebilecektir. Hukukun, gelişmekte olan bir darbe girişimini durdurabilmesi için " düğmeye basılmasını " beklemesi gerekecek, fakat o zaman da iş işten geçmiş olacak o andan itibaren darbecilerin hukuku geçerli olacaktır.



Şimdi böyle yazınca, sanki bir fanteziden söz eder gibi oluyorum.belki ama , unutmayın , bu ülkenin anlı şanlı hukukçuları darbe girişiminin ne zaman suç oluşturacağını tartışırlarken işte bu argümanları kullanıyorlar ne zamandır . Bunlardan biri , " Ece, ne yapmış bu komutanlar, oturup plan yapmışlar , peki tankları yürütmüşler mi ? " sorusunu sorarak ortada bir suçun olmadığını ispata çalışmamış mıydı?



Özetlersem: Darbe Günlükleri artık pimi çekilmiş bir bomba gibidir. Darbecilerin elinde de patlayabilir, demokrasi güçlerinin elinde de . . .

