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Kültür-Sanat

'Ya serbest bırak ya da suçu açıkla'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'den İran'a, 1 Mart'ta gözaltına alınan İranlı muhalif yönetmen Cafer Panahi için çağrı yapıldı.

13 Mart 2010 02:00

T24 - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İran'a, 1 Martta gözaltına alınan İranlı muhalif yönetmen Cafer Panahi'yi serbest bırakması ya da Panahi'nin hakkında suçlamada bulunulması çağrısı yaptı.

Merkezi New York'ta bulunan örgütün Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Panahi'nin ve Panahi'yle birlikte gözaltına alınan yönetmen Muhammed Resulof'un 1 Marttan bu yana, haklarında hiçbir suçlamada bulunulmadan alıkonulduğuna dikkati çekerek, Tahran yönetimini, süren gözaltılar konusunda yasal bir gerekçe sunmadığı için eleştirdi.

Örgüt, bir yönetmenin daha gözaltında olduğunu bildirdi, ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Whitson, İran'ın, tanınmış bir sanatçıyı hedef alarak, "tehdit olarak gördüğü herkesi takip edeceğinin" açık mesajını verdiğini belirterek, "Eğer Panahi gibi tanınmış isimler keyfi gözaltı ve tutuklamalardan muaf olmazsa sıradan İranlılar, hükümet için kritik olarak görülebilecek faaliyetlere girmeden önce iki kez düşünmeli" dedi.

Chicago, Cannes ve Berlin film festivallerinin ödüllü yönetmeni Panahi, iki hafta kadar önce Tahran'daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. Tahran Başsavcısı, Panahi'nin gözaltına alınmasının siyasi bir nedeni olmadığını söyleyerek, yönetmenin ne olduğu açıklanmayan "suçlar" işlediğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

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