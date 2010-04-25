Ya ‘küçük’ katiller de affedilirse!

T24 - MHP Lideri Bahçeli’nin 23 Nisan’da getirdiği “Taş atan atmayan tüm suçlu çocuklara af çıkaralım” teklifi tartışmaya neden oldu. Zira, herhangi bir suç ayrımı getirilmeden tüm çocuklar affedilirse Hrant Dink ve Rahip Santoro’nun tetikçileri ile sevgilisinin başını kesen Cem Garipoğlu ve ablasını töre adına öldüren 17 yaşındaki Osman Şahin gibi katiller de dışarı çıkacak.



Önceki gün kutlanan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda muhalefetten sürpriz bir teklif geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de yapılan resepsiyonda “23 Nisan bayramının 90’ıncı yılında bir çocuk affı düşünmek kanaatimce çok yararlı olur. (Taş) Atanı da atmayanı da başka türlüsü de, ne kadar çocuk varsa, bütüncül bir yaklaşım içinde, çocuklarımızın suçlu olmaktan suçluluk içinde daha kötü yollara sapmaktan kurtarılması lazım” dedi.





’Ne kadar çocuk varsa...’



Bahçeli’nin açıklamasındaki “ne kadar çocuk varsa” ifadesinin hazırlanacak olası bir yasa teklifinde de benimsenmesi halinde, suç işlediği tarihte 18 yaşından küçük olan bütün mahkumların cezası affedilecek. Böyle bir düzenleme, hırsızlık, gasp gibi suçlara itilen çocukların yanı sıra kamuoyunu rahatsız edebilecek bazı suç failleri de serbest kalacak. Bunlar arasında örneğin gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast , Rahip Santoro’nun katili O.A ile kız arkadaşı Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu da yer alabilecek.





Suç ayrımına gidilebilir mi?



Bunun önüne geçilmesi için “öldürme” ve diğer bazı suçların af kapsamı dışında tutulması gerekecek. Fakat bu durumda da affın aynı yaş grubundaki bazı çocukları kapsayıp bazılarını kapsamaması Anayasa Mahkemesi’nde “eşitlik” ilkesine aykırılık iddiasıyla dava açılmasına neden olabilecek. Bu durumda da Anayasa Mahkemesi bazı suçların kapsam dışı tutulmasını eşitlik ilkesi açısından değerlendirerek bir karar verecek.





Hükümet temkinli



Bahçeli’nin teklifi, iktidar kanadını da şaşırttı. AKP kurmayları öneriye temkinli yaklaştı.



İyi düşünmeli: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek: Af konusu kadar telaffuzu zor bir başka konu yoktur. Bu namludan merminin çıkması gibi bir şey. İyi düşünmek lazım.



Çok önemli bir konu: Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu: Af konusu çok önemli bir konu. Sınırları ve çerçevesi iyi belirlenmelidir. Ama Terörle Mücadele kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin düzenleme yapılması zorunluluğu ortada. Bu konu da zaten Meclis’in, TBMM Adalet Komisyonu’nun gündeminde.



Tüm partiler mutabık olmalı: AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: Af konusu zor bir konu. Tüm partilerin birlikte konuşmaları lazım. Partilerin mutabakatını gerektiren bir mesele bu. İyi düşünülmeli ancak şahsen ben Sayın Bahçeli’nin önerisini konuşmaya, değerlendirmeye değer buluyorum.





CHP Lideri Baykal: Çocuk mahkemeleri öncelikli ele alınmalı



CHP Genel Başkanı Deniz Başkan ise Kadıköy Belediyesi’nin yeni meclis binasındaki Çocuk Meclisi toplantısında ’çocuk affı’ teklifiyle ilgili sorulara şöyle cevap verdi: “Çocuklarla ilgili olarak atılması gereken çok ciddi adımlar var. Bunların en önemlilerinden biri, çocukların uluslararası anlaşmalara uygun olarak çocuk mahkemelerinde yargılanması ve cezalanmaları, onlar için özel yapılmış ıslahhanelerde geçirebilmeleri için gerekli düzenlemeler biran önce sonuçlandırılmalı.”





CHP’li Ersin’den destek



TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’den teklife destek geldi: “Cezaevleri kapasitelerinin çok üstünde dolu. Bu nedenle de ıslah görevini yerine getiremiyor. Aksine cezaevleri şu anda suç ve suçlu üreten merkezler haline dönüşmüş durumda. Bu durumdan da en çok çocuklar etkileniyor. Bu nedenle çocuk suçlulara yönelik bir af düşünülebilir. Ben böyle bir affın çıkarılmasını doğru buluyorum.”





Hrant Dink’i gözünü kırpmadan öldürdü



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de silahlı saldırıyla yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki yıldır devam eden davanın bir numaralı sanığı olay tarihinde 17 yaşında olan Ogün Samast’tı. Samast’ın “Dink’i öldürmek” suçundan 18 yaşından küçük olduğu da dikkate alınarak 18 ile 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması, ayrıca “terör örgütüne üye olmak” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından 8.5 ile 18 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





Rahip Santoro’yu kilisede vurdu



Trabzon’da Sancta Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006’da kilisede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Katili olay tarihinde 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin’di. Suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasında indirime gidildi. Mahkeme Akdin’i “tasarlayarak adam öldürmek”, “ruhsatsız silah bulundurmak” ve “genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçlarından toplam 18 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırdı. Cezayı Yargıtay da onadı.





Bu genç kadının katili 17 yaşındaki kardeşi



İstanbul Küçükçekmece’de 22 yaşındaki Nurgül Akın, telle boğulduktan sonra yakılarak öldürüldü. Başka erkeklerle ilişkisi olduğu iddiasıyla aile meclisi kararıyla öldürülen genç kadının katil zanlısı 17 yaşındaki kardeşi çıktı. Osman Şahin, cinayeti ablasının bilezikleri için işlediğini söylediyse de yapılan soruşturmada cinayetin aile meclisini verdiği kararla yaşı küçük olan kardeşe bilinçli olarak işlettirildiği anlaşıldı.







