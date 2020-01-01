Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz süresinde yarın son gün

Kamuoyunda çok tarışılan Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz süresi yarın doluyor. Yurttaşlar, yarın mesai bitimine kadar itirazlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletebilecek. Ya Kanal Ya İstanbul Platformu da yarın (2 Ocak) yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısı yaptı.

Yurttaşlar günlerdir Türkiye'nin farklı şehirlerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde sıraya girerek ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdiler. Ayrıca muhalefet partileri üyeleri de müdürlüklere giderek dilekçelerini verdiler.

Basın açıklaması çağrısını yapan Ya Kanal Ya İstanbul Platformu, İstanbul halkı, kent ve ekoloji hareketleri, demokratik kitle örgütleri, mahalle dernekleri, siyasi partiler, meslek odaları ve sendikalar olarak yaklaşık 100 kurumun, projeye karşı yürütülen mücadeleyi büyütmek ve sürekli hale getirmek için bir araya gelmesiyle kuruldu.

İtiraz dilekçesi veren ya da vermeyen bütün İstanbulluları basın açıklamasına çağıran platform şunları ifade etti:

"Bizler bu katliam projesine itirazımızın sadece dilekçelerle sınırlı olmadığını, mücadeleyi büyüterek tüm yurttaşların içerisine dahil olacağı bir kampanya yürüteceğimizi, hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu projeyi yaptırmayacağımızı, ÇED raporuna itiraz sürecinin son gününde Beşiktaş’tan bir kez daha yüksek sesle söyleyeceğiz.

Kanal İstanbul ÇED Raporuna yapılan itirazların son gününde bu projenin İstanbul’un doğası ve halkı düşünülmeden yapıldığını, bir siyasi rant projesi olduğunu söyleme için 2 Ocak Perşembe günü saat 17.00’da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde buluşuyoruz.

Bu güne kadar itiraz dilekçelerini bakanlığı ulaştıran, ulaştırmayan tüm İstanbulluları açıklamamıza ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz"