'Ya gideceksin ya da yargılanacaksın!'

T24 - Londra’da dün düzenlenen Libya zirvesinden sert bir mesaj çıktı: Kaddafi’nin gitmesi gerektiği konusunda hemfikiriz, rejim eylemlerinden sorumlu tutulacak, hesap verecek.



Dünya liderleri Libya’nın geleceğini görüşmek üzere dün İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Arap Birliği temsilcileri ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkenin temsilcisi Libya lideri Muammer Kaddafi’nin yönetimi bırakması için siyasi ve askeri baskı uygulamaya devam edeceklerini açıkladı. Zirvede Kaddafi’nin sürgüne gitmesi konusundaki senaryoların incelenmesi bekleniyordu. Hatta İtalya Dışişleri Franco Frattini bazı Afrika ülkelerinin Kaddafi’ye ‘misafirperverlik önerebileceğini’ söylemişti.





İletişim grubu



Ancak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bu konuda ne zaman nasıl gelişmeler yaşanacağı ile ilgili tahminlerin erken olcağını açıkladı. İngiltere Başbakanı William Hague da toplantının ardından konferansa katılan tüm ülkeler adına yaptığı açıklamada “Kaddafi rejiminin meşruluğunu kaybettiği ve eylemlerinin hesabını vermesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardık” dedi. Bunun Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmak anlamına gelebileceği belirtildi. Zirveden bir “iletişim grubu” kurma kararı da çıktı. Yaklaşık 20 ülkenin katılacağı ve Libya operasyonunun detaylarının tartışılacağı ilk toplantı Katar’da düzenlenecek.





Silah gönderilecek mi?



Konferansa Libya hükümetinden temsilci çağrılmazken isyancılar zirve dışındaki görüşmeler için Londra’ya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, isyancıların temsilcisi Mahmud Cibril ile görüştü. İsyancılar ise konferans sırasında yaptıkları açıklamada koalisyonun siyasi desteğine teşekkür etti ancak askeri destek de istediklerini belirtti. William Hague zirvede bu konunun tartışılmadığını söyledi. Ancak Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, koalisyondan bağımsız olarak isyancılara silah gönderebileceklerini söyledi.





Bingazi’ye elçi gidiyor



ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin dün Libya’daki isyancılar arasında El Kaide izlerine rastladıklarını açıklamasının ardından Bingazi’ye silah göndermenin bu örgütlere yardım anlamına gelebileceği yönünde spekülasyonlar da başladı. Clinton “İsyancıları henüz arzu ettiğimiz kadar iyi tanımıyoruz” diyerek bu konuda da kesin bir yargı bildirmekten kaçındı.

ABD ve Fransa da isyancılarla görüşmek üzere Bingazi’ye elçi gönderdiklerini duyurdular. Kaddafi ise zirveye katılacak liderlere mektup yayınlayarak çekilme niyetinin olmadığını gösterdi. Koalisyon güçlerini Hitler’in İkinci Dünya Savaşı’ndaki saldırılarına benzeten Kaddafi, “Barbarca ve haksız saldırılara son verin. Libya’yı Libyalılara bırakın. Barışçıl insanlara karşı bir soykırım işliyorsunuz” dedi.



Kaddafi’nin hedefi Misrata



Libya’da Kaddafi güçleri dün isyancıları tekrar doğuya püskürttü. Haftalardır abluka altında olan Misrata’daki isyancılar da Kaddafi askerlerinin tekrar yoğun saldırı başladığını duyurdu.