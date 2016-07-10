Ya Fransa ya Portekiz; EURO 2016 şampiyonunu arıyor

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) final maçında Portekiz ile ev sahibi Fransa bugün karşı karşıya gelecek.

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta TSİ 22.00'de başlayacak finali İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek.

Ev sahibi Fransa, A Grubu'nda oynadığı 3 maçın 2'sini kazanıp, birinde berabere kalarak grubunu lider tamamlarken, son 16 turunda İrlanda Cumhuriyeti'ni, çeyrek finalde İzlanda'yı, yarı finalde de Almanya'yı eledi.

Portekiz ise F Grubu'ndan 3 beraberlikle üçüncü olarak çıktı, son 16 turunda Hırvatistan'ı, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde de Galler'i saf dışı bıraktı.

Fransa ile Portekiz arasında yapılan son 10 müsabakada Portekiz Milli Takımı'nın galibiyeti bulunmuyor.

Portekiz'in ikinci finali

Avrupa Futbol Şampiyonası'na 9 kez katılıp, 2 kez final oynama başarısı gösteren ev sahibi Fransa, yarın 3. kez final maçına çıkacak.

EURO 1984 ve EURO 2000'de final maçlarını kazanıp, kupayı müzesine götüren mavi-beyazlılar, ayrı bir rekora da imza attı. Fransa, ev sahipliği yaptığı 1984 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra finale kalarak, turnuva tarihinde evinde iki kez finale yükselme başarısını gösteren tek takım unvanını aldı.

Öte yandan Fransa, ev sahibi olduğu 1998 Dünya Kupası'nı da tarihinde ilk kez kazanma başarısını gösterdi.

Portekiz ise 7 kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarındaki 2. final maçına çıkacak. EURO 2004'te Yunanistan ile final oynayan Portekiz, ev sahibi olduğu turnuvada ikinci olmuştu.

Her iki takım da yenilmedi

İki takım da EURO 2016'da rakipleriyle yaptıkları altışar maçta yenilgi yüzü görmedi.

Fransa, turnuva boyunca oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Portekiz de turnuva boyunca oynadığı 6 maçta yenilmedi, 2 galibiyet ve 4 beraberlikle finale kadar yükseldi. Rakip kalelere normal süre ve uzatmalarda 8 gol atan Portekiz Milli Takımı, toplam 5 gol yedi.