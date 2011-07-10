'Ya anlaşma olacak ya da Barış Gücü çekilecek'

T24

Rum Fileleftheros gazetesi, BM'de, ''Aralık ayında ya uluslararası konferans düzenlenecek ve anlaşmaya varılacak ya da çaba terk edilecek ve BM'nin Ada'daki varlığı yeniden gözden geçirilecek'' görüşünün hakim olduğunu duyurdu.Gazete, bu görüşün ''Rum tarafı açısından baskı, daha çok da şantaj'' olarak işleyeceğinin açık olduğunu yazdı.Gazeteye göre, BM'nin senaryolarından hangisinin benimseneceği, Ekim sonunda New York'ta yapılacak yeni üçlü Kıbrıs görüşmesinde belli olacak.Planını netleştirmek için Ekim sonuna kadar olan süreyi yeterli gören BM sekreterliğinde, ''Kıbrıs sorununun ya şimdi çözüleceği ya da artık çabaların terk edilmesi ihtimalinin ciddi şekilde düşünülmesi; yani iyi niyet misyonunun ertelenmesi ve Ada'daki varlığının (BM Barış Barış Gücü) yeniden tayin edilmesi gerektiğine inanan güçlü bir eğilim'' şekillendi.Fileleftheros gazetesinin başka bir haberinde de ''Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorununun şu veya bu şekilde kapatılmasından yana'' olduğu belirtilerek, ''Avrupa Komisyonu çevrelerinin; Türkiye'nin Avrupa beklentilerine hizmet etmek, yeniden üyelik yörüngesine sokmak ve AB-NATO diyaloğunun işlememesi baş ağrısından kurtulmak için Kıbrıs sorununun, kısa prosedürlerle ve çözümün niteliğine bakmadan şu veya bu şekilde kapatılmasını istediği'' öne sürüldü.