Xing'in olimpiyatlarda yok

Tempo24-



Çinlilerin 10 bin meterede altın madalya beklediği atletlerden Xing Huina, bacağındaki sakatlık yüzünden 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılamayacak.



Xing'in bacağındaki sakatlık nedeniyle yeterince antrenman yapamadığını belirtirken takım yetkilisi Ren Wuyong, "Bu sakatlık onu olimpiyat elemeleri için son şansı olan Çin Açık'a katılmaktan alıkoyacak" dedi.



2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 24 yaşındaki atletin sporu bırakmayı düşünmediğini ifade eden Ren, onun gelecek yılki ulusal oyunlarda mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

