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Bilim / Teknoloji

Xerox'dan elektrikten tasarruf eden toner

Xerox, düşük sıcaklıkta eriyebilen yeni bir toner teknolojisi geliştirdiğini ve fabrika üretimine hazırlandığını duyurdu.

27 Kasım 2008 02:00

Xerox bilim adamlarının geliştirdiği yeni nesil kimyasal toner, dijital baskı makinelerinde yüzde 30'lara varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayacak.

Xerox, ABD'nin Webster şehrindeki toner üretim tesislerinde her biri yaklaşık 100.000 litre büyüklüğündeki 6 adet toner tankında üreteceği yeni tonerin fabrika üretimine 2009 yılı içinde başlamayı planlıyor.

Yazıcı ve çok fonksiyonlu ofis cihazlarının, en fazla elektrik kullandığı an, tonerin ısınması ve kağıt üzerine aktarılması işlemi esnasında yaşanıyor.

Yazıcı cihazları tükettikleri toplam elektriğin yüzde 50 ile yüzde 80'ini bu işlem esnasında kullanıyor.

Mevcut tonerlere göre 45 Fahrenhayt (7,22 santigrat) daha düşük bir ısıda eriyen yeni toner teknolojisi, yazıcının baskı işlemi için daha az elektrik talep etmesini sağlıyor.

Xerox'un Kanada'daki AR-GE Merkezinde geliştirilen yeni kimyasal toner teknolojisinin, dijital baskı makinelerinin kullandığı elektrik enerjisi miktarını yüzde 15 ile yüzde 30 arasında düşüreceği belirtiliyor.

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