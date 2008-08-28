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Spor

Xavi’ye ömür boyu kontrat teklifi

Xavi Hernandez ile kontratını uzatmak için görüşmelere başlayan Barcelona; bu hafta oyuncusuyla ömür boyu anlaşmak istiyor.

28 Ağustos 2008 03:00


Xavi Hernandez ile kontratını uzatmak için görüşmelere başlayan Barcelona; bu hafta oyuncusuyla ömür boyu anlaşmak istiyor.

Barcelona 28 yaşındaki oyuncusunun performansından oldukça memnun. Xavi’nin aldığı parayı ve kontrat süresini arttırarak sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Çarşamba günü Xavi’nin menajeri Ivan Corretja ile sportif direktör Txiki Begiristan ve futbol direktörü Raul Sanllehi bir görüşme yaptılar.

Bir gün önce oynadığı Wisla Krakow maçında Barcelona formasını 422’ci kez giyen Xavi tüm zamanlarda en çok Barcelona forması giyenler sıralamasında 3’cü sıraya yükseldi. Önünde sadece 453 kez ile Carles Rexach ve 548 kez ile Migueli bulunuyor.

Bu rekordan sonra kulübü Xavi’ye ömür boyu süren kontrat önermeye karar verdi. Barcelona’ya 1991 yılında gelen Xavi ilk kez 1998 yılında İspanya Süper Kupası’nda Mallorca’ya karşı o zamanlar ki hocası Louis van Gaal tarafından forma şansı bulmuş ve ilk maçında ol atmıştı.

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