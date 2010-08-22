-WYCLEF JEAN ADAYLIKTA ISRARLI PORT-AU-PRINCE (A.A) - 22.08.2010 - Devlet başkalığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen Grammy ödüllü müzisyen Wyclef Jean'in, Haiti seçim kurulunun bu kararına itiraz edeceği bildirildi. Reggae ve hip-hop tarzı parçalarıyla ve hip-hop grubu The Fugees ile tanınan Haiti doğumlu müzisyen Wyclef Jean, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı açıklamada, adaylık başvurusunun kabul edilebilmesi için yasaların belirlediği tüm kriterleri karşıladığını belirterek, avukatlarının seçim kurulunun kararına yarın itiraz edeceklerini kaydetti. Jean'in, seçime katılmak için gereken, 28 Kasımdaki seçimden önce 5 yıl Haiti'de yaşamış olmak zorunluluğunu karşılayıp karşılamadığı konusunda şüpheler bulunuyordu. Çocukken ailesiyle ABD'ye yerleşen Jean, son yıllarda vaktini zaman zaman ABD'de zaman zaman da Haiti'de geçirmişti.