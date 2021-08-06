WWF-Türkiye'den orman yangınlarına helikopter desteği

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği izin doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve özel sektör kuruluşlarının katkılarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek olacak yüksek kapasiteli bir yangın söndürme helikopterinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

WWF-Türkiye’den yapılan açıklamada, Türkiye’de birçok noktada başlayan orman yangınlarının bir kısmının halen sürdüğü belirtildi. Yangınlarla mücadelede yaşamını kaybedenlerin ve tüm canların acısının derinden hissedildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sahada alevlerle cesaret ve özveriyle mücadele eden tüm görevli ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlarımızın desteği ile tarihimizin en büyük yangın felaketine karşı yapılan büyük seferberliğe biz de dayanışmayla katkı sağlamak istiyoruz.

"Yüksek söndürme kapasiteli helikopter ülkemize getirildi"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vakfımıza verdiği izin doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve özel sektör kurumlarının destekleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek olacak yüksek kapasiteli bir yangın söndürme helikopteri, ülkemize getirildi. Helikopterin, bugün akşam saatlerinde Dalaman’a varması bekleniyor.

Yangınlara acil müdahale prensipleri gereği, kurtarma ve koruma çalışmalarını aksatmamak adına yangınlar bitmeden yangının içindeki yaban hayvanlarına müdahale edilemiyor. Bu süreçte bizler, canlarımızın yaralarını sarmak için çalışan yerel paydaşlarımızla koordinasyon içerisindeyiz. Desteğinizle yangının etkilerine maruz kalan hayvanların ilk müdahalesi için gereken medikal malzeme, soğuk kompres ve nakil kutularını hızla temin ettik ve sahalara iletiyoruz. Sahalardan gelen talepler doğrultusunda malzeme temin etmeye devam edeceğiz. Bizler birlikte güçlüyüz."

Gürün: Bir araya gelerek bu işi başarabildik

Havaalanında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da meydana gelen yangın felaketi nedeniyle yüreğinin yandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle helikopterin buraya getirilmesi büyük emekleri olan vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum. Bir süredir devam eden helikopteri getirme sürecinde gerekli izinleri veren ve prosedürleri tamamlayan Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Akaryakıt giderini tamamen üstlenen Shell petrole de teşekkür ederim. Bu sivil insiyatif ve vakıflarla bir araya gelerek bu işi başarabildik” dedi.