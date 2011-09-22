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Spor

Wushu'nun "onur konuğu" Jet Lee ANKARA (A.A)

22 Eylül 2011 20:07

-Wushu'nun "onur konuğu" Jet Lee ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Wushu'da 6 altın madalyası bulunan dünyaca ünlü sinema oyuncusu Jet Lee, 6-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 11. Dünya Wushu Şampiyonası'nın ''onur konuğu'' olarak Ankara'ya gelecek.  Eski bir şampiyon olmasının yanı sıra, bu spor dalının ''Dünya Kültür Elçisi'' de olan Jet Lee, wushu'nun Türkiye'de de yaygınlaşması için Başkent'te çeşitli organizasyonlara da katılacak. Her yıl yapılan dünya şampiyonalarına ''onur konuğu'' olarak katılan Jet Lee, organizasyonun geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynuyor. -"Wushu'yu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"- Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Jet Lee'nin Türkiye'ye gelecek olmasının önemli bir olay olduğunu söyledi.  Akyüz, wushu'nun dünyada çok yaygın bir spor dalı olduğunu belirterek, ''Bu sporda elit olan insanlar, branşı daha da yaygınlaştırmak için çaba gösteriyor. Bu doğrultuda, eski bir şampiyon olan sinema yıldızı Jet Lee, 11. Dünya Wushu Şampiyonası için Ankara'ya gelecek. Ünlü sinema oyuncusunun gelişi şampiyonaya ayrı bir hava katacak. Wushu, Türkiye'de her geçen gün yaygınlaşan bir spor. 2013 yılında yapılacak toplantıda, bu spor dalının olimpiyat oyunlarına dahil edilmesini bekliyoruz. Bu gerçekleşirse wushu daha da yaygınlaşacak'' ifadelerini kullandı.

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