-Wulff'dan Ramazan bayramı mesajı BERLİN (A.A) - 30.08.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Wulff mesajında, Müslümanların Almanya'daki toplumsal çabalarına teşekkür ederek, Ramazan ayı sonrasında da birlikteliğin ve insanların birbirine karşılıklı olarak bir şeyler vermesinin sürmesini ümit ettiğini belirtti. Bu uğurda çaba harcayan her insana büyük saygı duyduğunu ve Müslümanların birçoğunun bunu her zaman yaptığını, böylece Almanya'daki birlikteliği pekiştirdiğini ifade eden Wulff, "30 Ağustos, bu katkılara teşekkür etmek için iyi bir fırsat" ifadesini kullandı. Arap ülkelerinde yaşanan değişime de işaret eden Wulff, birçok Müslüman için, her gün Kuzey Afrika'dan alınan haberlerden dolayı Ramazan ayının zor geçtiğini Müslümanlarla yaptığı görüşmelerden bildiğini, demokrasi hareketlerinin bu ülkelerde elde ettiği tüm başarılara rağmen Müslümanların, ülkelerindeki yakınları ve arkadaşları için endişelendiğini kaydetti.