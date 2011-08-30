T24 LogoT24 Logo
Dünya

Wulff'dan Ramazan bayramı mesajı BERLİN (A.A)

30 Ağustos 2011 17:43

-Wulff'dan Ramazan bayramı mesajı BERLİN (A.A) - 30.08.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Wulff mesajında, Müslümanların Almanya'daki toplumsal çabalarına teşekkür ederek, Ramazan ayı sonrasında da birlikteliğin ve insanların birbirine karşılıklı olarak bir şeyler vermesinin sürmesini ümit ettiğini belirtti. Bu uğurda çaba harcayan her insana büyük saygı duyduğunu ve Müslümanların birçoğunun bunu her zaman yaptığını, böylece Almanya'daki birlikteliği pekiştirdiğini ifade eden Wulff, "30 Ağustos, bu katkılara teşekkür etmek için iyi bir fırsat" ifadesini kullandı. Arap ülkelerinde yaşanan değişime de işaret eden Wulff, birçok Müslüman için, her gün Kuzey Afrika'dan alınan haberlerden dolayı Ramazan ayının zor geçtiğini Müslümanlarla yaptığı görüşmelerden bildiğini, demokrasi hareketlerinin bu ülkelerde elde ettiği tüm başarılara rağmen Müslümanların, ülkelerindeki yakınları ve arkadaşları için endişelendiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24