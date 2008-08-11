Wu Minxia ve Guo Jingjing altını kazandı

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayanlar 3 metre senkronize tramplen atlamada, evsahibi ülkeden Wu Minxia ve Guo Jingjing, 354.5 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.







''Su Kübü'' olarak adlandırılan Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan oyunların atlama müsabakalarının ilk gününde Gu ile Wu, yarışmada 5 turu da lider tamamladı ve 4 yıl önce Atina'da elde ettikleri şampiyonluk unvanını korudular. Çiftin dünya şampiyonlukları da bulunuyor.







Yarışmada Rusya'dan Julia Pakhalina-Anastasia Pozdnyakova çifti, 323.61 puanla 2. ve Almanya'dan Ditte Kotzian-Heike Fischer çifti de 318.9 puanla üçüncü olarak podyuma çıktılar.







Oyunlarda atlama dalındaki mücadeleye, yarın TSİ 09.30'da yapılacak erkekler senkronize 10 metre kule atlama müsabakasıyla devam edilecek.

