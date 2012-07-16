'W&T’ın daha sağlıklı işleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç var'

- IŞIL ÖZ

‘ABD’ye gelen yabancı öğrenciler yalnız bırakılıyor’ başlıklı haberimiz sonrası, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından Haziran 2012’de kurulan Work and Travel (W&T) Masası’nın Koordinatörü Engin İkiz’e ulaştım ve kendisinden bilgi alma şansım oldu.

İkiz, bu program dahilinde Türkiye’den gelen öğrencilere karşılaştıkları sorunlar ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, konaklama, iş bulma, ulaşım konularında da ellerinden gelen yardımı yapma gayretinde olduklarını belirtti ve çok kısa bir süre içerisinde 500’ün üzerinde öğrenciye ulaştıklarını, her geçen gün bu sayının arttığını söyledi:

“Her yıl yaklaşık 7 bin öğrenci Türkiye’den bu program ile ABD’ye geliyor.

Ancak son yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle bu sayı her geçen yıl azaldı.

TADF çatısı altında bulunan 47 dernek ile ABD’nin her köşesinde Türk Amerikan toplumunun hizmetindeyiz. W&T programı ile gelen öğrencilerimizin yanı sıra, diğer öğrencilerimize de yardım ediyoruz. Bu amaçla kurulan danışma masası ve 24 saat telefon hizmeti ile öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz.”

İkiz, öğrencilerin Türkiye’de W&T programı hakkında yeteri kadar araştırma yapmadıklarının altını çizdi: “Acentalarını seçerken, kontratlardaki maddeleri dikkatle incelemeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, geçmiş yıllarda gelen öğrencilerin tecrübelerinden de faydalanmalarını, acentaların seçilmesi sırasında çok detaylı araştıma yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bazı acentalar, sorumluluklarını yerine getiremediği için, her sene birçok öğrencimiz ABD’de mağdur oluyorlar.”

‘ABD’deki sponsor firmalar ile sürekli iletişim halinde olmaları gerekiyor’

“Maalesef birçok öğrencimiz, buradaki sponsor firmalara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Bazı durumlarda öğrenciler, kendi isteklerine göre işlerini bırakıp daha sonra bizden yardım istiyorlar. Programın amacı burada öğrencinin çalışmasına devam etmesini sağlamaktır. Öğrenci keyfi bir şekilde işi bırakırsa vizesinin sponsor firma tarafından iptal edilmesi söz konusudur. Öğrencilerimizin sponsor firma ile yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, bizler de gerektiğinde devreye girerek sorunların her iki taraf içinde en uygun şekilde çözülmesini amaçlıyoruz.”

'Programın daha sağlıklı işleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç var’

“Bu yıl U.S. Department of State program hakkında bir takım yeni yasal düzenlemeler çıkarmıştı: Tıklayın Türkiye’de ise henüz yeterli bir yasal düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl bize ulaşan tüm şikayetler doğrultusunda gerekli raporları hazırlayarak, ilgili makamlara sunacağız. TADF olarak Türkiye’de gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirebilmesi konusunda tüm çalışmaları hassas bir şekilde devam ettiriyoruz.”

Genel hatlarıyla yasal düzenlemeden kastınız nedir?

W&T programı hakkında acentaların yeterli donanıma sahip olması için gerekli çalışmaların yapılması ve İstanbul Amerikan Konsolosluğu ile yürütülecek çalışmalar sonrası, programı “insan kaçakçılığı” gibi kötü amaçlar için kullanan şebekelerin önünün kesilmesi gerekiyor.

W&T acentaları sağlıklı bir şekilde sınıflandırılmalı. Benim görüşüme göre üç tür acenta var: İşini iyi yapan, program hakkında her türlü donanıma sahip firmalar: Orta ve uzun vadede öğrencilerimizi bu acentalara yönlendirmeyi planlıyoruz.

İşini eksik yapan yani program hakkında bilgi eksikliği olan ve yeteri kadar organize olmamış firmalar: Gerekli eğitim verilerek eksiklikleri giderilebilir. Bu acentalara destek olmayı amaçlıyoruz.

W&T programını “insan kaçakçılığı” için kullanamaya çalışan firmalar: Bu firmalar, şebeke olarak çalışıyorlar, sahte iş teklifleri ile öğrencilerin vize alarak ABD’ye giriş yapmasına neden oluyorlar. Ayrıca getirdikleri öğrencileri “pedicab” gibi öğrenciler tarafından yapılması yasak olan işlere yerleştirmeye çalışıyorlar.

İkiz, son olarak, “W&T programı, son yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle öğrencilerimiz üzerinde kötü bir intiba bıraktı. Aslında W&T, doğru şirketler tarafından olması gerektiği gibi işletilebildiğinde oldukça verimli ve keyifli bir program. TADF olarak her yıl Türkiye’den güzel beklentilerle gelen ve maalesef yaz sonunda hayal kırıklığına uğrayarak buradan ayrılan öğrencilerin yaşadıkları, bizleri üzüyor. Federasyon olarak yapılan ve yapılabilecek tüm yardımları bir çatı altında toplayarak daha verimli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. W&T programı ile Türkiye’den gelecek öğrencilerimizin gelmeden önce bizlere e-posta ile iletişime geçmelerini istiyoruz. Hangi acenta aracılığı ile geliyorlar? ABD’deki sponsor firmaları hangisi? ABD’de ne kadar kalacaklar? Hem Türkiye’de hem ABD’deki iletişim bilgileri nelerdir? gibi soruların yanıtını almamız için iletişim şart.” dedi.

Öğrencilerin TADF W&T Masası’na ulaşması için gereken e-posta adresi şöyle: wtmasasi@tadf.org

24 saat ücretsiz acil yardım hattı: 1(888)352-9886

Adres: Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu

821 UN Plaza 2. kat

New York, NY 10017

Tel: (212)682-7688

Faks: (646)290-6171

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