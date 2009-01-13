WST: Soruşturma tansiyonu yükseltti

Ergenekon Soruşturması
kapsamında tutuklananların sayısının 100’ü aştığını yazan ABD’nin
saygın gazetelerinden The Wall Street Journal, bulunan silahlar ve
gözaltına alınan askerlerin İslamcı kökenli AKP ile laik muhalefet
arasındaki tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti.
“Türk ordusu,
laik devrimlerin koruyucusu olma görevini Anayasa’dan alıyor. Daha önce
birkaç kez darbe yapan ama yetkileri AB reform sürecinde azaltılan ordu
yine de dış müdahalelerden uzak kalabildi” diyen gazete, “Laikler,
iktidar partisinin giderek daha da İslamcı eğilimli davrandığını ve
gözaltıların siyasi intikam amacıyla yapıldığını düşünüyor” ifadesini
kullandı.
Gazete, gözaltına alınanların iç karışıklıkla darbe ortamı hazırlamayı planladıkları iddialarına da yer verdi.