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WST: Soruşturma tansiyonu yükseltti

The Wall Street Journal, gözaltına alınan askerlerin AKP ile laik muhalefet arasındaki tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti.

13 Ocak 2009 02:00

Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklananların sayısının 100’ü aştığını yazan ABD’nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal, bulunan silahlar ve gözaltına alınan askerlerin İslamcı kökenli AKP ile laik muhalefet arasındaki tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti.

“Türk ordusu, laik devrimlerin koruyucusu olma görevini Anayasa’dan alıyor. Daha önce birkaç kez darbe yapan ama yetkileri AB reform sürecinde azaltılan ordu yine de dış müdahalelerden uzak kalabildi” diyen gazete, “Laikler, iktidar partisinin giderek daha da İslamcı eğilimli davrandığını ve gözaltıların siyasi intikam amacıyla yapıldığını düşünüyor” ifadesini kullandı.
Gazete, gözaltına alınanların iç karışıklıkla darbe ortamı hazırlamayı planladıkları iddialarına da yer verdi.

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