WSJ: Türkiye ve ABD, IŞİD konusunda anlaşmaya yakın

Türkiye ve ABD'nin IŞİD'le mücadele konusundaki görüş ayrılıklarını büyük oranda giderdiği öne sürüldü. Ancak görülmeler sırasında ABD'nin, Suriye sınırında kapsamlı bir uçuşa yasak bölge oluşturumasını talep eden Türkiye'nin bu önerisini reddettiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Türk ve ABD'li yetkililer, ele aldıkları anlaşma kapsamında, Suriye sınırı boyunca güvenli bölge oluşturulmasını görüşüyor. Esadrejimine yasaklanacak bu bölgenin Batılı devletlerce desteklenen muhalif güçlere ve mültecilere sığınak oluşturması planlanıyor.

Gazeteye konuşan yetkililer, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin İncirlik dahil Türk üslerini kullanarak bölgede devriye gezeceğini ve Türkiye'den sınırı geçen muhalifleri olası saldırılara karşı koruyacağını söyledi.

Yetkililere göre, uçuşa yasak bölgenin kuzey Suriye'nin üçte birini kapsamasını isteyen Türkiye'nin talebi, bu derece büyük bir müdahalenin Esad rejimine savaş açmak anlamına gelebileceğini düşünen Obama yönetimi tarafından reddedildi.

Haberde, resmen uçuşa yasak bölge ilan etmek yerine, sınır boyunca daha dar bir güvenli bölge oluşturulmasını öngören ABD'nin, böylece Suriye'nin hava savunma sistemlerini saf dışı bırakmak zorunda kalmayacağı belirtildi. ABD'nin bunun yerine, Esad rejimine söz konusu bölgeden uzak durması gerektiği yönünde uyarıda bulunmayı, aksi takdirde misillemeyle karşılaşabileceğinin sinyalini vermeyi tercih ettiği öne sürüldü.