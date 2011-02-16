-WSJ: TÜRKİYE MODEL OLABİLİR NEW YORK (A.A) - 16.02.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin uygulamakta olduğu ekonomik stratejinin ''şu an işe yaradığını, diğer gelişmekte olan ülkelere de model olabileceğini'' yazdı. Gazetenin internet sitesinde ''Türkiye'nin Faiz Kumarı İşe Yarayabilir'' başlığıyla çıkan haberde, faiz oranlarını artıran gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının, kendi para birimlerinin değerinin de yükseldiğini ve kısa süreli ''sıcak paranın'' ülkelerine daha da fazla girdiğini görmekten hayal kırıklığı duyarlarken Türkiye'de Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede daha az geleneksel bir yaklaşım seçtiği vurgulandı. Haberde ''Ateşle oynadığı yönünde eleştiri alan Türkiye'nin Merkez Bankası, tam tersi bir yol izledi: Daha az değerli Türk lirasını destekleme amacıyla faiz oranlarını düşürdü, bunun yerine kredi artışını kontrol altına alma yönünde esas silah olarak bankaların kredi olarak verebileceği imkanlara (karşılık oranlarına) yöneldi'' denildi. Türkiye'nin Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını dün yüzde 6,25'te sabit tuttuğunu ancak daha önce iki kez art arda düşürdüğünü anımsatan gazete, ''Türk stratejisinin işe yaradığına yönelik en azından şimdilik kanıt var'' yorumunu yaptı. Bankanın izlediği yolun, kısa süreli sıcak parayı ülkeye çekmeden enflasyonu nasıl yenebileceğini düşünen diğer gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları için de model olabileceği vurgulanan haberde, kısa süreli sıcak para girişinin ülkelerin kendi para birimlerinin değerini artırdığını, ihracatta rekabet gücünü zayıflattığı belirtildi. Ekonomistlerin görüşlerine de yer verilen haberde, ''Capital Economics'' şirketinin kıdemli ekonomistlerinden Neil Shearing'in, ''Türkiye'nin izlediği politikanın riskli olsa da işe yaradığına yönelik erken bir göstergenin değer kaybeden Türk lirası olduğunu ve Türkiye'nin yaklaşımını, yapısal olarak benzer ekonomilere sahip ülkelerin de uygulamaları halinde başarılı olabileceklerini'' söylediği belirtildi. Shearing'in, ''faiz oranlarının yüksek seviyede olduğu Brezilya'nın, Türkiye'nin yaptığına mutlaka bir göz atması gerektiğini'' ifade ettiği de kaydedilen haberde, ekonomistlerin başka ülkelerin de Türkiye'nin örneğini izlediklerini, Çin, Rusya ve Polonya gibi ülkelerin, Türkiye'nin yaptığı gibi bankaların kredi olarak verebileceği imkanları (karşılık oranlarını) artırdıklarını yazdı. Haberde, Türkiye'nin izlediği bu ekonomik yaklaşım sonucunda diğer gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'ye imrendikleri, ancak ''Türkiye'nin bu riskli stratejideki başarısının henüz garanti olmadığı'' yorumu yapıldı.