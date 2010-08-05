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WSJ: Türk Ordusu'nun adayı engellendi

Amerika'nın en büyük tirajlı gazetesi Wall Street Journal, YAŞ kararlarına ilişkin haberinde "Türk Ordusu'nun adayı engellendi" başlığını attı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Amerika'nın en büyük tirajlı gazetesi Wall Street Journal, YAŞ kararlarına ilişkin haberinde "Türk Ordusu'nun adayı engellendi" başlığını attı.


Hükümetin yeni Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı seçiminde ordunun girişimini engellediği, bunu ülkedeki generallerin gücünü azaltan bir hareketle gerçekleştirdiği belirtilen haberde, "Dört günlük Yüksek Askeri Şura toplantısı 1960'dan bu yana darbeler yapan ülkenin laiklikten taviz vermeyen laik silahlı kuvvetleriyle İslami eğilimli Adalet ve Kalkınma partisi ya da AKP arasında sert bir güç mücadelesi ortamında yapıldı" denildi. Cumhuriyetin derlediği habere göre, habere şöyle devam edildi:

"Hükümet kara kuvvetleri komutanlığı için Ordunun adayı Orgeneral Hasan Iğsız'ı reddetmede başarılı oldu. Ordu Perşembe günü yeni aday önerecek. Orgeneral Iğsız'ın reddedilmesiyle Orgeneral Işık Koşaner'in de Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmemesinde gecikme ortaya çıktı. Orgeneral Koşaner, Türk askeri geleneğinde ödün vermeyen bir laik olarak tanınıyor ve bu görev için otomatik aday konumunda. Adaylığı geniş ölçüde destekleniyor. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Iğsız geleneksel olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına geliyor. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetiyle karşılaştı. Bir dönem tüm gücü elinde bulunduran Türk ordusu, yönetimin 2008 yılından bu yana bir dizi davayla bu gücü geriye itmeye başlamasından bu yana savunmada. İddialar arasında camilerin bombalanmış gibi gösterilmesine, suikastlere, bir Yunan jetinin düşürülmesi ve dini hareketlerin hükümeti destabilize edilmesi için güvenilmez olarak tanıtılmasına yönelik planlar bulunuyor."


WSJ haberde ayrıca, "Yüksek Askeri Şura toplantısı devam ederken savcı, Orgeneral Iğsız hakkında -Yüksek Askeri Şura'nın üyesi- adaylığına zarar verecek bir şekilde, iddia konusu bir darbe planıyla ilgili ifade vermesi için tebligatta bulundu" dedi. 11 general ve amiralin de Balyoz iddianamesi dolayısıyla destek bulamadığı belirtilen haberde, asker kesiminin bu kişilerin desteklenebileceğine ilişkin daha önce bir açıklama yaptığı hatırlatıldı

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