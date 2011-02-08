-WSJ TÜRK EKONOMİSİNİ ÖVDÜ NEW YORK (A.A) - 08.02.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), ''Türkiye'nin sanayisinin her alanda geliştiğini ve ülkenin herkesi hayrete düşüren ekonomik başarı hikayesinin devam ettiğini'' yazdı. Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, Türkiye'de, sanayi üretiminin 2010 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 arttığı, imalat sanayindeki artışın da neredeyse yüzde 20 olduğu vurgulandı. ''Bu rakamların sadece ekonomistlerin beklentilerini alt etmekle kalmadığını, aynı zamanda bu beklentileri ve tahminleri darmadağın ettiği'' yorumunu yapan gazete, Türkiye'nin sanayi üretimindeki artışın, piyasanın yüzde 11'lik beklentisinin yüzde 50'sinden daha hızlı olduğu vurgulandı. Haberde, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı 2010 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarının, ''Türkiye'nin giderek gelişen ekonomik performansının ana göstergesi'' olduğu, çünkü sanayi üretiminin ortalama olarak Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yüzde 25'ini temsil ettiği kaydedildi. Ekonomistlerin şimdi Türkiye'nin 2010'da yüzde 8'den daha fazla büyümüş olacağını söylediklerini belirten gazete, bu büyümenin dünyada en hızlı büyüme oranlarından biri olduğunu ve bunun, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden BRIC klubüne (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) katılması için bir başka neden olduğunun altını çizdi. İskoçya Bankası RBS'in yükselen pazarlara bakan ekonomisti Tim Ash'in, Türkiye'deki sanayi üretimindeki artışı ''muazzam'' olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Ash'in ''bu artışın, geçen yıl Avrupa'da en fazla büyüyen Türkiye'nin, BRIC masasına katılmayı fazlasıyla hakettiği, hatta Rusya'dan daha çok hakettiğini'' söylediğini de belirtti. Özellikle Türkiye'de otomobil imalatının son derece hızlı arttığını ve rekor üretim yaptığını yazan gazete, Türkiye'nin Rusya dışındaki Doğu ve yükselen Avrupa bölgesinde en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak ortaya çıktığını vurguladı. Türkiye'nin en büyük sorununun cari işlemler açığı olduğunu da yazan gazete, Tim Ash'in ''Merkez Bankasının Türkiye'deki bu büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi ve gelecek için sorun yaratmaması için çalışması gerektiğini'' söylediğini de belirtti.